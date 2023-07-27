地監局數據｜地產代理人數較去年同期流失688人　投訴大幅減少逾三成

地產代理監管局（地監局）發表2023年上半年工作重點，指出上半年物業市場相對較淡靜，雖然疫情緩和，但受外圍經濟及環球政局影響，樓市交投仍未回復疫情前狀況，其中地產代理經營環境亦受影響，地產代理總人數較去年同期流失688人。

而監管局上半年共舉行8場資格考試，較去年同期舉行的7場稍多，合共提供了6,022個資格考試名額，大增63%。儘管資格考試名額大增，但今年上半年的資格考試報名和應考人數並沒有比去年同期顯著地增加。

地監局指數據反映業界情況，截至2023年6月30日，個人牌照數目為40,805個，較2022年同日減少1.66%即688個；亦較半年前即2022年12月31日減少0.7%，反映持牌人數出現輕微流失情況。

地產代理投訴上半年大幅減少逾三成

有關地產代理投訴方面，地監局於今年上半年共開立71宗投訴個案，較去年同期大幅減少33%，當中有7宗涉及一手住宅物業；至於在所有實體及網上巡查及抽查中，局方共發現50宗違規個案，較去年同期輕微增加1宗，當中有4宗涉及一手住宅物業；上半年亦對180名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷9個牌照及撤銷了13個牌照。

此外，整體投訴中最常見的性質類別包括：「發出違規廣告」（19宗）、「不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）」（12宗）及「提供不準確或具誤導性的物業資料」（11宗）。另外，有關香港境外物業的投訴則僅有1宗，較去年同期的11宗大幅減少。

地監局主席蕭澤宇表示，儘管有關境外物業的投訴數字大幅減少，但局方仍會繼續向消費者進行教育工作，監管局亦會於今年下半年推出一份更新相關執業通告，優化現有的指引，並會繼續加強巡查網上物業廣告及優化持續專業進修課程。