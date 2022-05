吳業坤日前突宣布婚訊,更早在兩年前以518萬購入屯門新盤Oma by the Sea,疑作愛巢之用,但因該盤屬樓花,預計今年年尾才入伙。

人稱「坤哥」、現年32歲的吳業坤,日前在IG宣布已婚成為人夫,太太是現年27歲的日本藝人兼主持濱口愛子。從小在樂富公屋長大的坤哥,原來早在2020年已斥資約518.3萬元購入屯門新盤OMA by the SEA一個樓花單位,成功上車做業主。據資料顯示,吳業坤購入的OMA by the SEA單位為1座中高層單位,實用面積351方呎,屬開放式間隔,實用呎價約14,766元。據悉,坤哥當年屬首置名義入市,入市需付印花稅約15.5萬元。

屯門新盤OMA by the Sea位於青山公路大欖段166號,合共有2座、提供517伙。不過,項目因建築期內受惡劣天氣及不可抗力等因素影響,項目原本之關鍵日期為今年6月30日,順延至今年12月26日。