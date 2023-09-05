增加土儲｜新世界：連番出招利樓市 太地擬斥百億買滬地

內地持續推政策穩樓市，太古地產(1972)計劃共斥約97.1億元(人民幣，下同)(約105.9億港元)，入標競投兩幅位於上海浦東新區地皮各40%股權，將發展商住等用途。太地是這兩宗公開掛牌出讓的唯一合資格競投人。

太地行政總裁彭國邦指，在1,000億港元投資計劃下，正銳意拓展內地業務，參與這兩個投資正體現積極擴展業務的策略，及對投資內地的長期承諾。是次競購兩幅分別位於洋涇及前灘21號地皮，賣方為國企上海陸家嘴，而餘下60%股權則由陸家嘴開發持有。

計劃發展商住文化用途

洋涇地塊位於浦東新區洋涇區域黃浦江沿岸，規劃建築面積約38.9萬方米，包括地下零售建築面積2萬方米。如太地成功收購將與陸家嘴開發共同發展零售、辦公、住宅及文化用途。前灘21號地皮則位於浦東新區前灘國際商務區，規劃地上地下總建築面積約60.2萬方米，亦擬與陸家嘴開發作零售、辦公及住宅用途。

新世界內地住宅銷售破百億

新世界發展(017)指，7及8月內地住宅合約銷售額逾41.5億元，按年增1.3倍，首8個月銷售逾100億元。隨著內地連番推出利好房地產措施，相信有利之後推出的項目，保持盈利增長。其中廣州白鵝潭新世界白鵝潭項目冀年底推出，杭州新世界‧城市藝術中心一期商業部分，計劃年底開售。