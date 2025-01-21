大埔超級城斥700萬作農曆新年推廣 料人流及生意額升一成｜商場動態

農曆新年快將來臨，新鴻基地產(016)旗下大埔超級城推出《福貓團圓慶新年》大型推廣活動，新地代理副總經理(租務)蘇蔭彪表示，是次農曆新年推廣費斥資700萬元，較去年升約10%；又透露將與戲院合作舉辦觀影購物團，預期大埔超級城農曆新年推廣期(1月24日至2月16日)的人流及生意額按年升逾10%。 逾四成租戶將延長營業時間 蘇蔭彪指出，去年12月恢復深圳市戶籍居民赴港「一簽多行」，預期農曆新年有較多家庭探親團聚和拜年。大埔超級城是區內最大型的旗艦商場，將受惠於過境探親客，預期今年農曆新年商場的生意持續暢旺，部分行業將率先受惠，包括餐飲業、蔘茸海味及保健產品及時裝，當中有中式餐飲表示年尾團年飯已經訂枱爆滿，預計普遍做到2至3輪生意。他續指，商戶普遍對零售市道感到樂觀，農曆新年期間，大埔超級城有逾四成租戶將會延長營業時間。

今年大埔超級城以「招財富貴貓的聚會」為主題設計大型農曆新年裝飾，另六大禮遇計有《新春雙重狂賞》、《新春印花賞》、《1元招財開年飯》、《旅客開運福袋》、《跨區消費賞》及《新春禮遇》換領等帶旺消費，並以創意推廣活動包括受歡迎的親子工作坊、年廿九慶祝活動與及新春年宵市集，吸引年輕家庭客群，與顧客歡渡一個喜氣洋洋的農曆新年。此外，商場保持與社區的連結，包括推廣由民政處舉辦的冬日消費大抽獎及林村許願節活動，倍大協同效應，鞏固區內客群。

去年新租及續租租戶逾 100 個品牌 蘇蔭彪說，大埔超級城位於傳統住宅區，外遊的影響相對較少。去年12月表現亮麗，生意額按年升一成，個別行業錄行顯著升幅，如休閒娛樂生意按年升兩成；特色餐飲、電子及影音產品生意生按年升一成。總結大埔超級城2024年新租及續租租戶逾100個品牌，涉及面積約31萬方呎，佔整體商戶五成；引入逾40個新品牌，當中九成為大埔區內首店，每5個租戶就有1個新品牌，做到「月月有新舖」。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)