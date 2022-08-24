大角咀新盤｜Larchwood首推50伙 代理：屬筍價料可吸引上車客

由宏安地產(1243)發展的大角咀Larchwood今日(24日)公布首張價單，涉50伙，以120天現金付款辦法最高15%折扣優惠計，折實平均呎價20,888元，入場開放式戶售價383.3萬元起。

中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，Larchwood首張價單訂價與同區二手屋苑約有5%折讓，更比同區一手新盤近期成交價低15%，屬筍價，加上項目提供小型單位為主，入場銀碼較細，相信可吸引大批上車客入市；而且過往同區新盤銷情理想，反映九龍市區全新供應有價有市。

他稱，Larchwood提供市場熱捧的市區細戶型，除吸引上車客入市，亦深得投資收租客歡心。旺角新晉屋苑租務成交一向有價有市，如大角咀一帶的全新屋苑，平均實用呎租普遍逾50元，部分開放式單位的呎租更高逾60元，回報有保證。Larchwood同系項目青衣薈藍本月亦錄得數宗預租個案，有開放式戶的實用呎租達57元。

林偉文指，本月一手成交暢旺，戰線由新界區逐步轉移至九龍區，發展商為求吸客，訂價克制，在住屋剛性需求下，料本月一手成交可錄2,500宗成交，創20個月新高。他相信Larchwood首張價單可順利沽清，下張價單有約1%至2%的加價空間。

對比區內全新盤，包括今年4月的利奧坊．壹隅，首批折實平均呎價23,928元，以Larchwood首批折實平均呎價20,888元計，低約12.7%。利．晴灣23於去年5月首推50伙，折實平均呎價18,858元，Larchwood則高10.8%。

如對比同區屋苑近期二手實用呎價，如利奧坊．凱岸、利奧坊．曉岸及I-HOME，呎價介乎18.433元至22,892元，Larchwood首批則低8.8%至高13.3%。

Larchwood位處大角咀洋松街62號，單幢式住宅提供187伙，戶型涵蓋開放式及一房，當中開放式佔114伙或約61%，實用面積介乎202至210方呎，一房共56伙，實用面積介乎250至267方呎；另有17伙屬特色單位。該盤預計入伙日期為2024年4月30日，樓花期長約21個月。該盤備有兩個示範單位，涵蓋開放式及一房戶型，設於尖沙咀天文臺道8號1樓，開放時間為中午12時至晚上8時。