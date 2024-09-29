天璽．天累收逾7000票 超額22倍 周末吸引1.2萬人次參觀示範單位｜啟德新盤

「地王」新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」今日(29日)加推第2號價單，涉及122伙，以「現金付款計劃」提供最高13.5%折扣計算，折實售價由473.7萬元起，折實呎價由17,054元起，折實平均呎價20,939元，與首張價單折實平均呎價19,668元相比，高出約6.5%。發展商指，由於大部分單位均享啟德廣場景觀，因此仍屬原價加推。
該盤示範單位經已開放參觀，首個周末參觀人潮更絡繹不絕，兩日錄得超過1.2萬參觀人次。項目上周五(27日)起開始收票，市場消息指，已累收逾7,000個購樓意向登記，以目前推出應市兩張價單共304伙，超額認購逾22倍。
「天璽．天」2號價單單位涵蓋15伙開放式、44伙一房及63伙兩房，實用面積介乎236至559方呎。以「現金付款計劃」提供最高13.5%折扣計算，單位折實售價由473.72萬至1,191.01萬元，折實呎價介乎17,054元至24,284元。入場單位為第5座(Elite Zone) 5樓B6室，實用面積236方呎，開放式間隔，折實售價473.72萬元，折實呎價20,073元。
翻查資料，新地於2018年5月以251.61億元投得「天璽．天」項目地皮，創下本港最貴住宅官地紀錄，紀錄保持迄今。以最高可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面地價達17,776元。未計及建築等成本，現時首張價單折實平均呎價與「麵粉價」相差約10.6%。新地當時稱整個項目預計投資額約400億元，假設投資額保持不變，即每方呎樓面成本價超過2.8萬元，當年市場預期項目落成後開售呎價逾3萬元，但如今大幅低出超過三成推出應市。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。