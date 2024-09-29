天璽．天累收逾7000票 超額22倍 周末吸引1.2萬人次參觀示範單位｜啟德新盤

「地王」新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」今日(29日)加推第2號價單，涉及122伙，以「現金付款計劃」提供最高13.5%折扣計算，折實售價由473.7萬元起，折實呎價由17,054元起，折實平均呎價20,939元，與首張價單折實平均呎價19,668元相比，高出約6.5%。發展商指，由於大部分單位均享啟德廣場景觀，因此仍屬原價加推。

該盤示範單位經已開放參觀，首個周末參觀人潮更絡繹不絕，兩日錄得超過1.2萬參觀人次。項目上周五(27日)起開始收票，市場消息指，已累收逾7,000個購樓意向登記，以目前推出應市兩張價單共304伙，超額認購逾22倍。