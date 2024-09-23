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地產
2024-09-23 18:04:28

天璽．天開價｜中原劉瑛琳：首批訂價克制 較同區一手貨尾蝕讓逾一成｜啟德新盤

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天璽．天開價｜中原劉瑛琳：首批訂價克制 較同區一手貨尾蝕讓逾一成｜啟德新盤

劉瑛琳表示，「天璽．天」訂價克制，與同區鄰近一手貨尾有超過一成折讓，極具競爭力。

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新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」今日(23)公布首張價單，提供182伙，設2種付款計劃，以「現金付款計劃」計算，最高折扣達13.5%，折實價476.51萬元起，折實呎價17,015元起，折實平均呎價19,668元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「天璽．天」訂價克制，與同區鄰近一手貨尾有超過一成折讓，極具競爭力。美國聯儲局上星期議息後大手減息半厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，為樓市帶來振奮作用，買家置業信心明顯轉強，多個新盤醞釀推售，包括「天璽．天」。項目地理位置優越，前臨啟德車站廣場，毗連大型高級商場和甲級寫字樓AIRSIDE，鄰近的高級百貨公司「The Twins 雙子匯」及K11「啟德零售館」亦將於未來數月開幕，讓買家日後享受一站式運動與休閒、娛樂、餐飲及購物體驗。

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項目冀吸引用家、投資者及專才入市

她續指，而且「天璽．天」單位間隔多元化，涵蓋開放式至四房戶，滿足市場不同需求，是市區難得一遇的地標式豪宅。項目首張價單訂價克制，而且優勢多多，相信可吸引用家、投資者及專才入市，掀起認購熱潮。受減息帶動，加上發展商積極推盤，相信可為樓市注入新動力及新財力，料後市先量後價，估計本月一手成交會穩步上升兼持續加快。

據代理資料顯示，區內一手貨尾如HENLEY PARK最新呎價報24,823元，THE HENLEY21,067元，MONACO20,674元，「天璽．天」折實平均呎價19,668元最多低逾兩成。

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「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。

即睇啟德天璽．天最新資訊 (House730)