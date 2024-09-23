天璽．天開價｜中原劉瑛琳：首批訂價克制 較同區一手貨尾蝕讓逾一成｜啟德新盤

劉瑛琳表示，「天璽．天」訂價克制，與同區鄰近一手貨尾有超過一成折讓，極具競爭力。

新鴻基地產(016)旗下啟德新盤「天璽．天」今日(23日)公布首張價單，提供182伙，設2種付款計劃，以「現金付款計劃」計算，最高折扣達13.5%，折實價476.51萬元起，折實呎價17,015元起，折實平均呎價19,668元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，「天璽．天」訂價克制，與同區鄰近一手貨尾有超過一成折讓，極具競爭力。美國聯儲局上星期議息後大手減息半厘，香港銀行亦跟隨減息0.25厘，為樓市帶來振奮作用，買家置業信心明顯轉強，多個新盤醞釀推售，包括「天璽．天」。項目地理位置優越，前臨啟德車站廣場，毗連大型高級商場和甲級寫字樓AIRSIDE，鄰近的高級百貨公司「The Twins 雙子匯」及K11「啟德零售館」亦將於未來數月開幕，讓買家日後享受一站式運動與休閒、娛樂、餐飲及購物體驗。