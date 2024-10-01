天璽．天首輪暫收逾1.3萬票 超額認購逾62倍｜啟德新盤

「地王」新盤、新鴻基地產(016)旗下啟德「天璽．天」將於周六(5日)進行首輪銷售300伙，當中204伙以價單形式發售，另96伙以招標形式出售。今日(1日)十一國慶假期，吸引不少準買家親身到項目位於九龍站ICC的展銷廳參觀示範單位。市場消息指，該盤已累收約1.3萬票，以價單推售單位計算，超額認購逾62倍；將於周四(3日)下午1時正截票。
「天璽．天」首輪以價單發售的204伙，涵蓋22伙開放式、109伙一房，以及73伙兩房，實用面積介乎236至559方呎。以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，單位折實售價由473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價介乎17,015元至24,284元；而以招標形式發售的96伙，涵蓋三房至四房間隔，實用面積介乎854至3,936方呎。
發展商表示，項目將於周六(5日)上午9時正式開售，共設A及B組兩個時段發售單位；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家則可購入1伙至2伙。
「天璽．天」位於啟德協調道10號，毗鄰港鐵啟德站，項目分兩期發展，共提供1,490伙。第1期由1座樓高44座及2座樓高38層住宅大樓組成，預計關鍵日期為2025年年中。