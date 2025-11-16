天璽．天2期加推 周三次輪價單開賣56伙一房 最平653萬｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期上周四(13日)首輪價單發售62伙成功即日沽清，發展商趁勢「添食」，加推2號價單共59伙，扣除所有折扣及回贈後，折實售價由701.1萬元起，折實平均呎價26,348元，較首張價單的25,280元高約4.2%。同時落實本周三(19日)進行次輪價單發售56伙一房單位。
據2號價單顯示，今批單位涵蓋51伙一房及8伙兩房，單位實用面積介乎296至482方呎。以360日付款計劃最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計算，單位售價由701.1萬至1,426.7萬元，呎價介乎23,688元至31,987元。當中最低售價及呎價同為第1座Elite Zone 5樓B9室，實用面積296方呎，一房間隔。
另外，發展商亦更新項目首號價單，將其中17伙一房單位售價提高約4%。
次輪周一晚上7時截票
至於次輪價單發售安排，涉及單位均為一房間隔，實用面積介乎296至308方呎，以價單價計算，市值超過4.9億元。以360日付款計劃最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計算，單位售價由約653.5萬至約985.2萬元，呎價介乎約21,712元至約31,987元。當中最低售價及呎價單位同為第1座5樓B1室，實用面積301方呎，一房間隔。
項目將於周三上午11時正式開售，分S節及B節發售，S節為特定人士，買家最多只可購買1伙；B節買家可購買1至2伙。項目將於周一(17日)晚上7時正截止接收購樓意向登記。
「天璽．天」第2期由兩座樓高44層的大樓組成，提供584伙單位，涵蓋一房至四房間隔，實用面積介乎296至4,306方呎；主打一房及兩房，共有399伙，佔全盤約68%。