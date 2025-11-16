天璽．天2期加推 周三次輪價單開賣56伙一房 最平653萬｜啟德新盤

新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期上周四(13日)首輪價單發售62伙成功即日沽清，發展商趁勢「添食」，加推2號價單共59伙，扣除所有折扣及回贈後，折實售價由701.1萬元起，折實平均呎價26,348元，較首張價單的25,280元高約4.2%。同時落實本周三(19日)進行次輪價單發售56伙一房單位。

據2號價單顯示，今批單位涵蓋51伙一房及8伙兩房，單位實用面積介乎296至482方呎。以360日付款計劃最高折扣10%、提前成交回贈最高2%及特別現金回贈最高2%計算，單位售價由701.1萬至1,426.7萬元，呎價介乎23,688元至31,987元。當中最低售價及呎價同為第1座Elite Zone 5樓B9室，實用面積296方呎，一房間隔。