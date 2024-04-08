好裝修｜智能門鎖原來有保養貼士？(附推介款式)

為了更方便出入屋企，近年唔少家庭都將傳統鎖轉做智能鎖，無帶鎖匙都唔洗再心慌慌，的確係超方便！不過，到底傳統鎖同智能鎖有咩分別？買完又應該點樣保養？今次一於教教大家5大保養貼士！
傳統門鎖入門口步驟：
- 翻包包找鑰匙
- 找出對應鑰匙
- 插入鑰匙旋轉數圈
- 轉動門鎖/門把推門
- 入屋再關門
智能鎖入門口步驟：
- 按指紋/輸入密碼/卡片感應/人臉識別…等
- 入屋再關門
以使用者習慣而言，智能鎖只須兩個步驟就已經可以回到家中，的確十分方便！
而傳統鎖除了使用步驟多，不少人都一定會有忘記帶鑰匙的情境發生過，與家人同住就只能在門外等家人回來，獨居的話就只能花錢請「開鎖佬」。所以，裝修佬一定是建議大家選擇智能鎖！不過，現時坊間有太多種類、款式、品牌選擇，難免不令人感到無從入手，到底哪一款才最適合自己？
裝修佬推介款式
Philips – 推拉式智能鎖 EasyKey DDL702E $5,000 （原價：$5,880）
門鎖容量
智能門鎖支援多種解鎖方式，包括密碼、感應卡片、指紋、鎖匙，開鎖過程亦非常快速，從解鎖到開門一步到位，減省許多時間。同時支持100組指紋紀錄，不論是住戶使用，抑還是辦公使用都十分適合！
內置Wi-Fi
通過飛利浦智能鎖 App 便可不受距離限制地隨時查看門鎖記錄和詳細資料。同時，應用程式更支援用家遠程授權發送密碼，即使親友提早來訪，無須再擔心要他們在門外等待。
一鍵佈防
只要外出前點觸佈防鍵，即可開啟佈防功能。在佈防模式下，門鎖由室內開啟時會觸發警報，增加安全防護。
紅外線感應開鎖
把手上設計有觸摸傳感器和紅外傳感器，當手觸摸傳感器並且紅外傳感器檢測到遮擋物，即可啟動開鎖。
其他平價好用智能鎖推介
- PHILIPS – 執手式智能鎖 EasyKey 7300 $3,900（原價：$4,580）
- PHILIPS – 執手式智能鎖 EasyKey DDL603E $3,280（原價：$3,780）
智能鎖保養之道
- 切勿用水或濕布清潔電子門鎖。
- 每隔數月檢查及更換電池盒內的電池，避免電池洩漏電解液，損壞門鎖。
- 在更換電池時，應把整組電池一起更換，不應混合新舊電池一起使用，因新與舊電池的電壓不同，使用時會負荷落在舊電池上，有機會使它過度放電而容易洩漏電解液。
- 輕力關門以避免門鎖受到嚴重的碰撞，否則會縮短門鎖的壽命。
- 注意因天氣而引起的冷縮熱漲，以確保門與門框、門鎖鎖體與鎖扣板適當地合上。