好裝修｜智能門鎖原來有保養貼士？(附推介款式)

為了更方便出入屋企，近年唔少家庭都將傳統鎖轉做智能鎖，無帶鎖匙都唔洗再心慌慌，的確係超方便！不過，到底傳統鎖同智能鎖有咩分別？買完又應該點樣保養？今次一於教教大家5大保養貼士！

而傳統鎖除了使用步驟多，不少人都一定會有忘記帶鑰匙的情境發生過，與家人同住就只能在門外等家人回來，獨居的話就只能花錢請「開鎖佬」。所以，裝修佬一定是建議大家選擇智能鎖！不過，現時坊間有太多種類、款式、品牌選擇，難免不令人感到無從入手，到底哪一款才最適合自己？

以使用者習慣而言，智能鎖只須兩個步驟就已經可以回到家中，的確十分方便！

以使用者習慣而言，智能鎖只須兩個步驟就已經可以回到家中，的確十分方便！

門鎖容量

智能門鎖支援多種解鎖方式，包括密碼、感應卡片、指紋、鎖匙，開鎖過程亦非常快速，從解鎖到開門一步到位，減省許多時間。同時支持100組指紋紀錄，不論是住戶使用，抑還是辦公使用都十分適合！

內置Wi-Fi

通過飛利浦智能鎖 App 便可不受距離限制地隨時查看門鎖記錄和詳細資料。同時，應用程式更支援用家遠程授權發送密碼，即使親友提早來訪，無須再擔心要他們在門外等待。

一鍵佈防

只要外出前點觸佈防鍵，即可開啟佈防功能。在佈防模式下，門鎖由室內開啟時會觸發警報，增加安全防護。

紅外線感應開鎖

把手上設計有觸摸傳感器和紅外傳感器，當手觸摸傳感器並且紅外傳感器檢測到遮擋物，即可啟動開鎖。