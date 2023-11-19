好裝修｜裝修完工後 呢幾個位一定要檢查清楚！

裝修工程有咁多個步驟，有時真係都唔知要由邊度睇起！所以我哋裝修佬嘅首席顧問Andy就決定為大家講解大家最常忽略要檢查嘅地方，同大家逐一突破裝修盲點！
有唔少讀者都會問我哋，到底座廁排氣管有咩功能？其實座廁排氣管係負責維持排水系統內囓氣壓平衡，防止排走污垢物時出現負氣壓而帶走隔氣中的水，影響本身隔氣防止臭味及細菌回流入室內。
提提大家，建築物條例對於座廁排氣管嘅接駁位置係有明確要求㗎，就係接駁位置距離水封位置要係300cm內。所以咩原因都好，記得要檢查下條排氣管呀~
除此之外，各位戶主都知隔氣係去水系統必須存在嘅配件，因為先發揮到水封的作用，阻止臭氣回流。不過大家又知唔知隔氣其實都要有反虹吸裝置，咁先至真正符合屋宇處嘅要求呢～不過由於附有反虹吸裝置的隔氣，係會不預期地出現噴水的情況，所以我哋裝修佬都會建議戶主考慮後都係用返傳統樽型隔氣。
去到廁所部分，大家又知唔知道點解9成廁所都要做泥水企缸呢？其實係因為受到去水嘅高低位置所限，所以升高企缸就可以做到最佳去水效果。不過今次就唔係討論企缸呀～今次話俾大家知，如果做泥水企缸，要考慮圖中平面位置（俗稱：泥水基仔頂），到底係想鋪磚定係鋪件石落去！鋪磚嘅好處就係料錢夠平，不過美中不足就係鋪完後會有方角，有機會刮到腳；而鋪石嘅好處就可做孤度，除咗解決刮腳問題，而且更美觀！不過價錢上就會比鋪磚貴，所以最緊要睇大家嘅各種考慮啦～