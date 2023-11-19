好裝修｜裝修完工後 呢幾個位一定要檢查清楚！

裝修工程有咁多個步驟，有時真係都唔知要由邊度睇起！所以我哋裝修佬嘅首席顧問Andy就決定為大家講解大家最常忽略要檢查嘅地方，同大家逐一突破裝修盲點！

有唔少讀者都會問我哋，到底座廁排氣管有咩功能？其實座廁排氣管係負責維持排水系統內囓氣壓平衡，防止排走污垢物時出現負氣壓而帶走隔氣中的水，影響本身隔氣防止臭味及細菌回流入室內。

提提大家，建築物條例對於座廁排氣管嘅接駁位置係有明確要求㗎，就係接駁位置距離水封位置要係300cm內。所以咩原因都好，記得要檢查下條排氣管呀~