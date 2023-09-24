好裝修｜28萬打造Dream House 全屋貫徹輕奢華風格

今期「裝修設計巡禮」介紹的是位於康城 LP10的三人家庭自住單位，實用面積約500平方呎。業主鍾情輕奢華同創新風格，所以屋內有不少金屬同特別元素嘅物料。而整體單位設計亦都相當豐富，但費用竟然不用30萬？！

一踏進屋子，第一個需要解決的問題就是開放式廚房。戶主非常喜歡烹飪，希望擁有一個理想的廚房。因此，我們的第一步就是打造一個完美的廚房。在改裝梗廚房的同時，他們也不希望使用傳統的隔牆，而是希望打造出一個通透的空間感，於是設計師便衍生出一個酒吧檯的構思。

設計師希望將吧檯設計成進入屋內的第一個獨特標誌性位置，猶如現時Cafe流行的打卡位一樣。我們可以將窗戶拉高，使其通透，不需要使用廚房時可以清晰地看到整個屋內。吧台下方也設置了鞋櫃的儲物空間，同時也兼顧了廚房的功能。這個吧台不僅在款式上獨具特色，也具有實用功能。為了與單位原有的鋁質露台門保持一致，設計師更加特意將廚房的金屬框架都使用一樣的顏色噴漆，以達到呼應的效果。

步進兒子的房間，雖然平面空間有限，但立體空間充足。設計師利用這點打造成一個半閣樓式的睡床。除了有寬敞的樓梯，睡床下方位置不但可以收納更多衣物，而且可以擺放到透入到自然光的書桌。

主人房就延續了輕奢華風格，除了使用有紋理的板材，同時也融入了金屬和燈光元素。設計師秉持著利用立體空間以增加儲物的理念，設計了一個帶有燈光效果的地台。另外，由於單位是全新單位，照明元素有限，對於設計師也貼心地在睡床位置上增添了床頭燈，以增加照明效果。

而客廳方面，由於主人房、睡房和廚房的設計都非常豐富，設計師不希望客廳有太多留白地方。因此，設計師利用特色牆紙打造出一個巨大的特效牆，更加突出戶主喜歡創新元素的喜好。