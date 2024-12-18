宏安1個月內退租兩房委會街市 賠近千萬 鏡仔Jeremy都受影響！

本港零售寒冬持續，連民生街市都罕有出現提早棄租情況。宏安集團(1222)公布，由於黃大仙啟鑽苑街市的表現一直未能達致財務預期，導致經營成本不可持續且租金高昂，向業主房委會提交退租協議，周一(16日)起棄租啟鑽苑街市的餘下年期，並支付540萬元代價。
啟鑽苑街市提早4年離場
該街市位於啟鑽苑啟鑽商場地庫1樓(包括廣告燈箱A號)，租賃期原先自2022年11月1日起，為期6年，如今僅經營約2年，變相提早4年離場。宏安指出，終止租賃協議將消除與該街市相關的持續租金及維護開支，從而改善現金流並增強集團整體財務穩健程度。集團亦能重新分配資源，專注於更有利可圖的機會。據記者實地所見，街市內人流疏落，部分舖位已經空置。
值得留意，宏安於上月30日亦向房委會退租九龍彩福邨街市，並支付445萬元代價，同樣指出該街市的表現一直未能達致財務預期，導致經營成本不可持續且租金高昂。該街市位於九龍彩福邨第三期地下，租賃期原先自2021年6月28日起，為期6年。
啟鑽苑居民買餸最近往大成街街市
啟鑽苑分別由第1期的公共屋邨項目及第2期的綠表置居計劃項目組成，第1期涉及兩座公共屋邨住宅樓宇，提供約1,000個單位；而第2期有3座綠置居住宅樓宇，約有2,100個單位，整個發展計劃完成後人口約8,500人。
啟鑽苑是「綠置居2021」最矚目項目，MIRROR成員Jeremy李駿傑更被影到出現在項目揀樓現場，他亦承認中籤，會與家人同住，但並非一次過付清。
隨著宏安棄租啟鑽苑街市後，啟鑽苑居民短期內要去街市買餸的話，最近要前往黃大仙及新蒲崗之間的大成街街市，步程約10至12分鐘。
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