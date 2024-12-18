宏安1個月內退租兩房委會街市 賠近千萬 鏡仔Jeremy都受影響！

本港零售寒冬持續，連民生街市都罕有出現提早棄租情況。宏安集團(1222)公布，由於黃大仙啟鑽苑街市的表現一直未能達致財務預期，導致經營成本不可持續且租金高昂，向業主房委會提交退租協議，周一(16日)起棄租啟鑽苑街市的餘下年期，並支付540萬元代價。

啟鑽苑街市提早 4 年離場

該街市位於啟鑽苑啟鑽商場地庫1樓(包括廣告燈箱A號)，租賃期原先自2022年11月1日起，為期6年，如今僅經營約2年，變相提早4年離場。宏安指出，終止租賃協議將消除與該街市相關的持續租金及維護開支，從而改善現金流並增強集團整體財務穩健程度。集團亦能重新分配資源，專注於更有利可圖的機會。據記者實地所見，街市內人流疏落，部分舖位已經空置。