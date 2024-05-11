寶翠灣1號示範單位｜474呎兩房及737呎三房現樓別墅 飽覽翠綠花園景(多圖有片)｜坪洲新盤

新藝控股旗下坪洲「寶翠灣1號」提供3個現樓示範單位，包括交樓標準的25號屋及29號屋，實用面積分別為737方呎及474方呎，三房一套間隔及兩房間隔。以及連家具的5號屋，實用面積1,438方呎，三房三套連工人房間隔，另設654方呎花園及552方呎天台。

25 號屋 實用面積 737 方呎

25號屋屬特色花園別墅，為三房一套房間隔，實用面積737方呎，另設225方呎花園，單位間隔方正實用，住戶可盡情飽覽翠綠的內園景色。單位間隔靈活實用，以落地大玻璃門連接室外花園，引入自然光線，室內更見通爽，住戶更可飽覽開揚綠野景致。長方形的客飯廳空間感十足，住戶可用盡屋內每寸空間，打造住戶心儀的居住環境。單位採用獨立廚房設計，設置深灰色石紋鋪砌的L字形工作檯面。廚房設備一應俱全，包括抽油煙機、煤氣爐、焗爐及雪櫃，為住戶提供最便利的煮食環境。廚房更設置一系列象牙白色廚櫃，內設不同層架，提供充裕的收納空間。

主人套房自成一角，私隱度高，寬闊的廣角玻璃窗戶迎納自然光線，大大加強睡房空間感，更可將鄰近綠野園林景致盡收眼底。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，更可放置落地衣櫃，設計精闢貼心。睡房1及睡房2分別設於地下及1樓，設計方正，間隔靈活實用，住戶均可盡覽不同座向開揚綠野景觀。