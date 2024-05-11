寶翠灣1號示範單位｜474呎兩房及737呎三房現樓別墅 飽覽翠綠花園景(多圖有片)｜坪洲新盤

新藝控股旗下坪洲「寶翠灣1號」提供3個現樓示範單位，包括交樓標準的25號屋及29號屋，實用面積分別為737方呎及474方呎，三房一套間隔及兩房間隔。以及連家具的5號屋，實用面積1,438方呎，三房三套連工人房間隔，另設654方呎花園及552方呎天台。
25號屋實用面積737方呎
25號屋屬特色花園別墅，為三房一套房間隔，實用面積737方呎，另設225方呎花園，單位間隔方正實用，住戶可盡情飽覽翠綠的內園景色。單位間隔靈活實用，以落地大玻璃門連接室外花園，引入自然光線，室內更見通爽，住戶更可飽覽開揚綠野景致。長方形的客飯廳空間感十足，住戶可用盡屋內每寸空間，打造住戶心儀的居住環境。單位採用獨立廚房設計，設置深灰色石紋鋪砌的L字形工作檯面。廚房設備一應俱全，包括抽油煙機、煤氣爐、焗爐及雪櫃，為住戶提供最便利的煮食環境。廚房更設置一系列象牙白色廚櫃，內設不同層架，提供充裕的收納空間。
主人套房自成一角，私隱度高，寬闊的廣角玻璃窗戶迎納自然光線，大大加強睡房空間感，更可將鄰近綠野園林景致盡收眼底。主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，更可放置落地衣櫃，設計精闢貼心。睡房1及睡房2分別設於地下及1樓，設計方正，間隔靈活實用，住戶均可盡覽不同座向開揚綠野景觀。
⇊寶翠灣1號25號屋｜737方呎三房⇊
29號屋花園別墅 實用面積474方呎
29號屋屬花園特色單位，為兩房間隔，實用面積474方呎，另設191方呎花園，單位空間感十足，適合小型家庭入住，為住戶創造更寬敞的生活空間。
單位客飯廳配上落地大玻璃趟門，連接室外花園，更廣納自然光線，延伸室內空間，營造明亮溫馨氣氛之餘，另可引景入室，開揚園林景色一覽無遺。長方形的客飯廳空間感十足，住戶可隨意放置各種大型傢俬，締造住戶溫馨舒適的居住環境。單位採用時尚開放式廚房設計，設置深灰色石紋鋪砌的L字形工作檯面，提供充裕的煮食空間，同時能提升客廳空間感。廚房設備齊全，配備一系列廚房家電組合，包括抽油煙機、煤氣爐、焗爐及雪櫃，提升入廚樂趣。廚房更備有象牙白色的廚櫃，設計優雅大方且善用空間。
單位客飯廳、主人睡房及睡房1採用橫排式設計，可共享同一景觀，住戶可飽覽窗外翠綠美景，盡享寧靜愜意的生活環境。主人房間隔方正實用，放置雙人床後仍感闊落，設有寬闊玻璃窗戶，大大提高房內的採光度，感覺明亮舒適。
⇊寶翠灣1號29號屋｜474方呎兩房⇊
「寶翠灣1號」提供40伙，全為特色單位，共設有4種戶型，涵蓋兩房至四房雙套房連工人房戶型，實用面積介乎423至1,686方呎。