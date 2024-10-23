尖沙咀THE NATE零售基座及共居式住宅全幢出售 參考價下調27%

THE NATE最新的參考價約4億元，比起3月份公開要約出售的市場價5.5億元，下調1.5億元或約27.3%。(第一太平戴維斯提供)

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)及萊坊獲委任為聯合獨家代理，承業主命以公開要約形式出售尖沙咀THE NATE全幢物業。物業地下至4樓為零售基座，而5樓至12樓則為共居式住宅，總建築面積約為32,000方呎。物業以現狀連現有租約出售，即日起公開要約，要約截止日期暫定為今年11月29日正午12時正。

是次出售之物業位於尖沙咀彌敦道176號，座落於彌敦道及山林道交界，信步即達尖沙咀及佐敦港鐵站。更毗鄰高鐵西九龍站、香港理工大學和香港都會大學。物業近年斥資近億元全幢翻新及改裝，零售基座佔5層樓面，包括食肆及咖啡店等；而8層樓面共居式住宅提供71間套房及其所需配套，包括公共空間等。