尖沙咀THE NATE零售基座及共居式住宅全幢出售 參考價下調27%

國際房地產顧問第一太平戴維斯(香港)及萊坊獲委任為聯合獨家代理，承業主命以公開要約形式出售尖沙咀THE NATE全幢物業。物業地下至4樓為零售基座，而5樓至12樓則為共居式住宅，總建築面積約為32,000方呎。物業以現狀連現有租約出售，即日起公開要約，要約截止日期暫定為今年11月29日正午12時正。
是次出售之物業位於尖沙咀彌敦道176號，座落於彌敦道及山林道交界，信步即達尖沙咀及佐敦港鐵站。更毗鄰高鐵西九龍站、香港理工大學和香港都會大學。物業近年斥資近億元全幢翻新及改裝，零售基座佔5層樓面，包括食肆及咖啡店等；而8層樓面共居式住宅提供71間套房及其所需配套，包括公共空間等。
第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業最新的參考價約4億元，比起3月份公開要約出售的市場價5.5億元，下調1.5億元或約27.3%，有相當高的折讓；加上市場進入減息周期，以及受惠於政府推出「高才通計劃」及非本地大學生學額提升一倍等利好政策，預料巿場對住宅或共居式住宅租賃需求將持續增加，並進一步帶動住宅租金上升。
至於是次出售的物業正坐落鄰近香港理工大學和高鐵西九龍站，便利承租能力強的來港學生及經常要往返國內工作人士。鑑於物業參考價下調至相當吸引水平，相信會吸引不少資深投資者、住宅營運商、私募基金等查詢。
萊坊投資部執行董事，大中華區私人客戶主管麥子興稱，政府在剛發表的《施政報告》宣布將香港打造為「留學香港」品牌，將吸引更多海內外學生來港升學，現在學生住宿供應遠落後於需求，加上政府打算完善宿舍配套包括在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式入市發展學生宿舍，相信在大學鄰近的項目將特別受追捧。