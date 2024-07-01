尚逸開賣｜首輪即日沽65伙 大手客斥逾1215萬購2伙作投資｜西營盤新盤

陳永傑：料7月可錄千宗一手成交 陳永傑稱，「尚逸」位處港島區，供應匱乏，一向受投資者追捧，今日出席客戶中投資者佔六成，四成為上車客。地區方面，港島區客戶佔約七成、九龍佔約兩成，餘下約一成為新界客戶。 他續稱，根據一手銷監網資料統計，6月份一手成交不足700宗，屬撤辣後按月新低，表現強差人意。2024年上半年，一手成交逾8,800宗，是去年全年成交的82%，較去年下半年更高出98%。7月份將有全新大盤開售，料發展商為求去貨，開價將相當吸引，刺激一手成交量，預料7月份一手成交可達1,000宗。