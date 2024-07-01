尚逸開賣｜首輪即日沽65伙 大手客斥逾1215萬購2伙作投資｜西營盤新盤

大鴻輝集團旗下西營盤「尚逸」今日(1日)首輪推售81伙，成為下半年「頭炮」開賣全新盤。今日上午9時半開始發售，現場所見人山人海，場面熱鬧。截至下午6時，成功售出65伙，佔可發售單位逾八成。發展商稱，項目一房及兩房單位反應極佳，兩房單位更是全數沽清，且向隅者眾，正積極部署推出第3號價單，最快今晚稍後時間公布。
市場消息指，早上進行S組的大手買家組別售出約16伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於S組時段錄得五組客人購入2伙，其中一組客斥資逾1,215萬元購入1伙兩房及1伙開放式作投資之用。
值得一提，發展商為尚逸推出「買樓送樓」抽獎優惠，拿出全盤最細單位出來用作奬品，為相隔26年後再現新盤市場。所有買家都可以參加「尚逸住宅單位大抽獎」，奬品是樓盤一個實用面積177方呎連39方呎平台的開放式單位，價值約400萬元，呎價約2.26萬元，名額1個。
陳永傑：料7月可錄千宗一手成交
陳永傑稱，「尚逸」位處港島區，供應匱乏，一向受投資者追捧，今日出席客戶中投資者佔六成，四成為上車客。地區方面，港島區客戶佔約七成、九龍佔約兩成，餘下約一成為新界客戶。
他續稱，根據一手銷監網資料統計，6月份一手成交不足700宗，屬撤辣後按月新低，表現強差人意。2024年上半年，一手成交逾8,800宗，是去年全年成交的82%，較去年下半年更高出98%。7月份將有全新大盤開售，料發展商為求去貨，開價將相當吸引，刺激一手成交量，預料7月份一手成交可達1,000宗。
「尚逸」位於德輔道西328號，提供161伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由177至666方呎，當中主打一房單位，佔全盤約54%。