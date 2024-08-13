屯門半新樓租金紛破頂！NOVO LAND開放式呎租撲52元｜租賃市況

暑期租賃旺季高峰期，屯門區半新屋苑接連錄得新高租務個案，其中NOVO LAND更連錄兩宗呎租創同類單位新高成交。 市場消息指，NOVO LAND第1A期1座低層H室，實用面積約235方呎，開放式間隔，以12,200元租出，呎租約51.9元，創屋苑同類型單位新高。據悉，業主於2022年以363.8萬元購入單位，現享約4厘租金回報。 此外，屋苑第1A期2座低層F室，實用面積約304方呎，一房間隔，最新以13,500元租出，呎租約44.4元，創屋苑同類型單位新高。業主於2022年以432.1萬元購入單位，現享約3.7厘租金回報。

龍床盤菁雋開放式戶呎租 64 元創新高 位處大學附近屋苑租盤更備受內地生追捧，鄰近嶺南大學、有「龍床盤」之稱的菁雋上月一個開放式單位成交呎租逾64元創新高，單位為高層25室，實用面積約171方呎，開放式間隔，獲內地學生以11,000元承租半年，呎租約64.3元創新高。據悉，單位原叫租8,800元，現成交租金較叫價大幅高2,200元或25%。