屯門半新樓租金紛破頂！NOVO LAND開放式呎租撲52元｜租賃市況

暑期租賃旺季高峰期，屯門區半新屋苑接連錄得新高租務個案，其中NOVO LAND更連錄兩宗呎租創同類單位新高成交。
市場消息指，NOVO LAND第1A期1座低層H室，實用面積約235方呎，開放式間隔，以12,200元租出，呎租約51.9元，創屋苑同類型單位新高。據悉，業主於2022年以363.8萬元購入單位，現享約4厘租金回報。
此外，屋苑第1A期2座低層F室，實用面積約304方呎，一房間隔，最新以13,500元租出，呎租約44.4元，創屋苑同類型單位新高。業主於2022年以432.1萬元購入單位，現享約3.7厘租金回報。
NOVO LAND於去年2月起入伙，據代理行網站顯示，屋苑現有112個出租盤，入場叫租9,800元起。
內地客破頂價「即睇即租」御海灣平台特色戶
至於同區另一半新盤御海灣有平台特色戶近日以破頂價租出，祥益地產區域董事黃慶德稱，御海灣1座低層連平台特色戶，實用面積約448方呎，外接188方呎平台，兩房間隔。據了解，業主考慮到租客願意預繳一年租金，故有500元議價空間，租客終以1.8萬「即睇即租」，租金創屋苑同類型單位新高，呎租約40.2元。
黃慶德透露，租客為內地客，鍾情該區配套不俗，屋苑屬半新樓，設有會所設備，且屋內附新淨裝修，房廳擁海景，加上單位連平台，可用空間更多。他稱，以業主今年買入價約838萬元作計算，現享租金回報率近2.6厘。
御海灣位於屯門南海皇路23號，2021年入伙，樓齡約3年，共有2期涉及2座，提供669伙，單位實用面積由254至731方呎。據代理行網站顯示，屋苑現有34個出租盤，入場叫租10,000元起。
龍床盤菁雋開放式戶呎租64元創新高
位處大學附近屋苑租盤更備受內地生追捧，鄰近嶺南大學、有「龍床盤」之稱的菁雋上月一個開放式單位成交呎租逾64元創新高，單位為高層25室，實用面積約171方呎，開放式間隔，獲內地學生以11,000元承租半年，呎租約64.3元創新高。據悉，單位原叫租8,800元，現成交租金較叫價大幅高2,200元或25%。
翻查資料，對上一宗呎租達到60元水平的成交，追溯到去年9月高層31室，實用面積約128方呎，以7,800元租出，呎租約60.9元。
菁雋位於屯門新墟青棉徑2號，2019年入伙，樓齡約5年，提供356伙，單位實用面積由128至794方呎。據代理行網站顯示，屋苑現有32個出租盤，入場叫租7,500元起。