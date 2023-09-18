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地產
2023-09-18 21:00:58

屯門新盤｜凱和山原價加推70伙 最平328萬 折實呎價9941元起

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屯門新盤｜凱和山原價加推70伙 最平328萬 折實呎價9941元起

屯門新盤｜凱和山原價加推70伙 最平328萬 折實呎價9941元起

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周一(18)加推第2號價單，涉及70伙，戶型由開放式至三房，維持最高18%折扣優惠，折實售價328.3萬元起，折實呎價9,941元起，折實平均呎價11,478元，與上周四(14)推出的首張價單11,088元相比，高約3.5%。不過發展商表示，新價單在撇除樓層及景觀等因素，屬原價加推。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，「凱和山」首張價單以「勁爆勁筍KING心價」推出後全城注目，市場反應熱烈，因應收票情況進一步創新高，集團決定加推單位應市，以推動有意置業人士上車為目的。

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屯門新盤｜凱和山原價加推70伙 最平328萬 折實呎價9941元起

「凱和山」市場反應熱烈，因應收票情況進一步創新高，決定加推單位應市。

新加推單位兩房佔最多 共49伙

今批單位主要位處第3座及第5座，實用面積由291700方呎，包括1伙開放式、16伙一房、49伙兩房，以及4伙三房。單位售價由400.3萬至1,035.3萬元，呎價介乎12,122元至15,500元。扣除最高18%折扣後，單位折實售價由328.3萬至849萬元，折實呎價介乎9,941元至12,711元。

入場單位為第51K室，實用面積291方呎，開放式間隔，折實售價328.3萬元，呎價約11,282元。發展商早前稱，項目最快可於本月下旬進行首輪銷售。

凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。

即睇屯門凱和山最新資訊 (House730)

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