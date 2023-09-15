屯門新盤｜凱和山夥中原推按揭及置業優惠

由路勁地產與深圳控股(604)合作發展的屯門掃管笏「凱和山」周四(14日)公布首張價單，涉及140伙，提供最高18%折扣優惠，折實售價312.5萬元起，折實呎價9,168元起，折實平均呎價11,088元。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目開價後接獲不少市場查詢，當中不乏內地專才、家庭客等，會視乎周末市場反應，決定之後的加推及銷售安排部署。
鎖定低息按揭優惠 封頂息定格息率調整前
為配合「凱和山」銷售部署，中原按揭宣布為該盤買家特設全新「鎖定低息按揭優惠」，中原按揭董事總經理王美鳳指，全期按息低至H加1.3厘，客戶可享鎖定特低封頂息率低至P減2.5厘，即實際優惠按息低至3.625厘，定格銀行日前調整息率前之低水平，客戶並可享特高現金回贈高達2.8%，有助抵銷按息支出，按揭成數高達九成，還款期長達30年。此外，客戶享有按揭存款相連之高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效進一步降低淨按息。
王美鳳續指，以入場單位折實售價312.5萬元為例，買家更可於即供期內透過按保即時申請九成按揭，首期低至一成即約31.3萬元便可輕鬆上車，並可申請享有鎖定低息按揭計劃。
買家有機會獲贈「北海道雙人來回機票」
中原地產屯門、天水圍、元朗、深井及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩稱，中原地產特別為項目買家呈獻專屬置業禮遇，於「凱和山」正式開售日起，經由中原地產購入一房、兩房或三房單位之首5名買家，可獲贈「北海道雙人來回機票」優惠，合共總值8.8萬元。
他續稱，近期新盤低開策略奏效，成功引出大量潛藏的購買力。「凱和山」日前公布首張價單，價錢時光倒流，震撼市場，全港新盤起步呎價低於1萬元已多年未見，預計「凱和山」認購反應將相當熱烈。
「凱和山」提供693伙，單位戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎291至3,419方呎，設有標準分層單位、別墅及洋房，預計入伙日期為2024年6月30日。