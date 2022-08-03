屯門新盤｜NOVO LAND三房接獲查詢增加 料周六次輪銷情理想

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期將於周六(6日)次輪開售348伙，當中價單發售佔336伙，包括78伙開放式、35伙一房、165伙兩房及58伙三房，折實價336萬至965.43萬元，折實呎價12,838至16,289元。另12伙特色戶招標推售，將於明日(4日)晚上8時截票，周五(5日)進行抽籤。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目持續接獲不少查詢，收票反應熱烈，當中查詢三房單位的準買家比例增多，認為區內過往十年的全新盤提供三房單位較少，另項目三房折實售價低於1,000萬元，買家可承造最高90%按揭，預料項目於周六的銷情理想，尤其三房有信心可沽清全數單位。該盤備有5個示範單位，當中包括三房戶型，以Elverum 2座18樓A1室為藍本搭建，實用面積701方呎，屬三房一套開放式廚房連趟門間隔。

他稱，港鐵(066)K54號循環巴士路線已於周一(1日)投入服務，據首日巴士通車實測，由NOVO LAND對外之欣寶路出發前往港鐵兆康站需時僅約3分36秒，而乘搭K54號綫往來接駁港鐵屯馬綫、輕鐵或K58號巴士綫，更可享有八達通免費轉乘優惠。至於項目正門外欣寶路兩旁的巴士站新增的8條巴士路線中，現已有6條巴士路線投入服務，餘下2條往返港島區的路線亦將於今年底前開通。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約11個月。