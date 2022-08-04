屯門新盤｜NOVO LAND次輪暫超額37倍 單位配置SmarTone智能家居平台

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期將於周六(6日)次輪開售348伙，當中價單發售佔336伙，另12伙招標推售。新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨日(3日)累收逾13,000個購樓意向登記，以價單發售336伙計，超額逾37倍，反應非常理想，對銷情充滿信心。

他稱，項目將視乎次輪銷情再考慮下一步銷售部署，有機會於下周進行第三輪銷售，並不排除推出全數單位。至於項目單位預先配置 SmarTone Resolutions 全方位智能家居平台「Smart Station智慧中心」，並於銷售廳設置SmarTone展示區，現時接獲不少年輕客人查詢。

SmarTone商業市場部總管梁文畧指，NOVO LAND住戶可以自訂配備各種智能家居設備，智能家居平台可配備多種智能感應器，可即時提醒異常及聯動設備節省電力，而「Smart Station智慧中心」提供多種場景模式。此外，NOVO LAND第1A期單位配備路由器、光纖及CAT-6網路線，客廳及房間亦配置入牆式Wi-Fi 6無線上網系統。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約11個月。