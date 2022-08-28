屯門新盤｜NOVO LAND第1期累沽1538伙 計劃年底前推第2B期應市

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期昨日(27日)進行第三輪銷售，屬該盤最後一輪大型推售，涉188伙，當中價單發售的170伙即日沽清。發展商隨即預告今年底前推出第2期應市，提供729伙，戶型主打一房及兩房。

新地副董事總經理雷霆形容NOVO LAND為「年度大熱紅盤」，累計6輪銷售共售出逾1,538伙，佔第1期單位總數約95%，套現逾94億元。有見市場向隅客仍然眾多，集團將加緊項目第2期的籌備工作，期望於本年底推售項目第2B期。

新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND第2B期涉729伙，當中一房及兩房單位佔整體近90%，其餘10%為三房及四房。他透露，第2B期正申請預售樓花同意書，有信心可於今年底前可獲批。

陳漢麟補充，NOVO LAND可謂「世界盤」，第1期客源分布方面，約30%來自屯門區；約45%的客源來自新界其他區份，包括元朗、天水圍及荃灣；約25%來自九龍及港島區。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙。項目自設約4.8萬方呎商場NOVO Walk，預計於2024年中啟用；住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。至於第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。