屯門新盤｜NOVO LAND第1A期最快下月推售 示位準備就緒

焦點新盤即將登場，新鴻基地產(016)屯門兆康大型住宅項目NOVO LAND第1A期繼續展開軟銷工作，新地代理總經理陳漢麟表示，預計未來一至兩周內可獲預售樓花同意書，有信心可於7月內開售。

NOVO LAND第1A期涉824伙，陳漢麟稱，若獲批預售後會隨即推售，示範單位準備工作已接近完成，將提供5個示範單位予公眾人士參觀。他透露，項目主打開放式至兩房單位，佔全盤超過八成，另備有三房及四房單位，其中四房全屬特色戶。

榮獲兩個國際級健康建築認證

陳漢麟指，NOVO LAND賣點眾多，除交通優勢外，項目擁約40萬方呎會所及戶外園林，屬屯門區內歷年最大型住宅項目；更成為全港首個住宅發展項目同時榮獲兩個國際級健康建築認證，強調為住客打造一個幸福、健康、快樂的社區。

新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，NOVO LAND目同時榮獲國際級《WELL健康建築標準™》Version 2預認證及Fitwel健康建築「二星級」認證，項目會所及園林花園，無論於空氣、水質、營養、光線、精神、熱舒適、聲環境、材料、運動、社區及創新等11個影響身心健康的主要範疇中，表現皆達到相關標準。他說，項目將與本地有機農場合作，為住戶提供有機農作物及食材。