屯門新盤｜NOVO LAND第1B期三房玻璃趟門廚房示位 「北歐花映綠洲」設計

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期今日(11日)公布首張價單，涉160伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價341.27萬元起，折實平均呎價13,998元；同時向傳媒開放兩個示範單位，當中包括Bergen第1座26樓A1單位，為添家具示範單位。三房一套(開放式廚房連玻璃趟門)間隔，實用面積684方呎，連23方呎露台及16方呎工作平台。(圖：林俊源攝)
單位淺草綠色及珊瑚粉色為主調
單位採用雙層中空低幅射 IGU 鍍膜雙層中空玻璃幕牆設計，保持室內恆溫舒適，而單位內客飯廳及各房間亦已安裝遮光窗簾。樓層高度達3.15米，空間感十足。單位大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括密碼鍵盤、3D指紋感應等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，亦可隨時隨地為特定訪客設立一次性離線密碼。
示範單位以「北歐花映綠洲」為設計主題，全屋布置以柔和自然的淺草綠色及珊瑚粉色為主調，一室以木質特色牆貫穿，以及採用大量實木家具，並襯以多款花卉擺設及藝術配飾，打造充滿北歐格調的家居。
長形客飯廳配襯以複合木地板鋪砌的地台，備有大落地玻璃趟門連接露台，採光度十足。飯廳以精緻的象牙白色造型吊燈作點綴，並放置6人淺色橡木餐桌及橄欖綠色絨面餐椅。飯廳牆身砌上木紋立體特色牆，綴以不規則鏡子及墨綠色雲石裝飾，另一端則放置原木鞋櫃，並展示各種裝飾品及畫作。
客廳擺放白色沙發及淺草綠色橢圓形地毯及原木茶几，沙發後方牆身採用獨特的木紋設。客廳設計與飯廳互相呼應，另一邊牆身綴以不規則鏡子，下方放置墨綠色雲石矮身地櫃，一旁設置樹枝形態的盆栽。
開放式廚房採用連玻璃趟門設計，用玻璃趟門阻隔油煙，同時節省空間，更設有窗戶。廚房呈L形，採雙洗滌盤設計，工作檯面以米色人造石打造，配上多組用料優質的珊瑚粉色廚櫃，內置手動升降吊架放置調味料等用品，牆上更配有USB插頭的電插座。廚房設備包括七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機、煤氣爐、雪櫃、洗衣乾衣機等。
睡房區走廊前端設粉色展示收納櫃，放置各種裝飾品，而收納櫃亦內藏插座。單位客飯廳、主人睡房、睡房1及睡房2呈橫排式設計，並配有大窗設計，能共享一座向景觀。各睡房間隔方正實用，地台同樣以複合木地板鋪砌。
主人睡房位於睡房區末端，私隱度高。睡房貫徹單位珊瑚粉色及淺湖水綠為主調，設有偌大玻璃窗戶，提升採光度，房內並設另一窗戶及工作平台，營造對流效果。工作平台貼心配上捲簾，靠窗位置擺放一張雙人地台床，珊瑚粉色牆身設置層板，睡床旁設有木紋圓角床頭几及椅子，床頭几為收納式伸縮設計。睡房另一端則放置同色系高身衣櫃，採用伸縮趟門設計，收納空間充裕。主人睡房浴室為趟門設計，趟門採用磨沙飾面設計，更設有窗戶，採光及通風度高，加上三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，配合淺色石紋牆身；浴室更安裝Panasonic浴室寶及掛衣繩，另設洗手盆櫃、內置USB插頭的電插座的鏡櫃及收納櫃。
設計師將睡房2配置成工作間，以原木色為主調。為切合家庭客的需要，設計師精心打造睡房1為童趣滿分的兒童房。素雅白色兒童雙層床放在靠窗位置，上下床分別配以白色壓紋及珊瑚粉色被單，床頭擺放多個動物玩偶及及色彩繽紛的抱枕，旁邊擺放矮身藍綠色布藝兒童椅，牆身兩邊分別採用珊瑚粉色及藍綠色設計，天花綴以圓形吊燈。
浴室備有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，設備實用齊全，地板、牆身及洗手盆檯面採用色調淡雅的淺色設計。此外，浴室更裝設具有暖風及空氣消毒功能之抽濕機，並提供洗手盆櫃、內置USB插頭的電插座的鏡櫃及收納櫃，而淋浴間內更備有置物架及掛衣繩。
NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。