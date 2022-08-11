屯門新盤｜NOVO LAND第1B期三房玻璃趟門廚房示位 「北歐花映綠洲」設計

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期今日(11日)公布首張價單，涉160伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價341.27萬元起，折實平均呎價13,998元；同時向傳媒開放兩個示範單位，當中包括Bergen第1座26樓A1單位，為添家具示範單位。三房一套(開放式廚房連玻璃趟門)間隔，實用面積684方呎，連23方呎露台及16方呎工作平台。(圖：林俊源攝)

單位 淺草綠色及珊瑚粉色為主調

單位採用雙層中空低幅射 IGU 鍍膜雙層中空玻璃幕牆設計，保持室內恆溫舒適，而單位內客飯廳及各房間亦已安裝遮光窗簾。樓層高度達3.15米，空間感十足。單位大門採用實心木門設計，配備LOCKLY智能電子門鎖，設有多種開鎖方式，包括密碼鍵盤、3D指紋感應等，更有專利防偷窺電子按鍵技術，亦可隨時隨地為特定訪客設立一次性離線密碼。

示範單位以「北歐花映綠洲」為設計主題，全屋布置以柔和自然的淺草綠色及珊瑚粉色為主調，一室以木質特色牆貫穿，以及採用大量實木家具，並襯以多款花卉擺設及藝術配飾，打造充滿北歐格調的家居。

長形客飯廳配襯以複合木地板鋪砌的地台，備有大落地玻璃趟門連接露台，採光度十足。飯廳以精緻的象牙白色造型吊燈作點綴，並放置6人淺色橡木餐桌及橄欖綠色絨面餐椅。飯廳牆身砌上木紋立體特色牆，綴以不規則鏡子及墨綠色雲石裝飾，另一端則放置原木鞋櫃，並展示各種裝飾品及畫作。

客廳擺放白色沙發及淺草綠色橢圓形地毯及原木茶几，沙發後方牆身採用獨特的木紋設。客廳設計與飯廳互相呼應，另一邊牆身綴以不規則鏡子，下方放置墨綠色雲石矮身地櫃，一旁設置樹枝形態的盆栽。