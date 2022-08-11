屯門新盤｜NOVO LAND第1B期突擊開價 首推160伙 折實341萬入場

新盤銷情報捷，發展商提速開盤。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND 第1A期昨日完成第三輪銷售後，第1B期今日(11日)向傳媒開放兩個示範單位，以及公布首張價單，涉160伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價341.27萬元起，折實平均呎價13,998元。

雷霆：首批單位「持續輕鬆價」

第1B期首批折實平均呎價與上月19日推出的第1A期首張價單13,188元相比，則高約6%。新地副董事總經理雷霆表示，撇除景觀等因素，第1B期屬原價推出，形容首批單位售價是「持續輕鬆價」，強調集團繼續以市價推盤，相信市場上的買家可接受，指出本港新冠肺炎疫情受控，大眾已適應新冠肺炎疫情下的生活，加上政府放寬入境隔離防疫措施，憧憬香港快將對外恢復通關，近期一手新盤銷情理想，反映大眾對置業信心回復，相信今年下半年樓市會較上半年好。另外，他總結NOVO LAND第1A期銷情，三輪銷售累沽815伙，共套現約50億元。

第 1B 期明日起收票

新地代理總經理陳漢麟稱，首推單位包括開放式佔10伙，一房共54伙，兩房佔65伙，三房佔31伙，實用面積介乎253至694方呎，折實售價由341.27萬至959.82萬元，折實呎價介乎12,936元至15,539元。以價單價計，市值約11億元。

最低售價為Bergen第1座3樓F室，實用面積253方呎，開放式間隔，折實售價341.27萬元，折實呎價13,489元。最低呎價為Bergen第3座3樓A1室，實用面積686方呎，三房套開放式廚房連趟門間隔，折實呎價12,936元，折實售價887.4萬元。

他續稱，項目今日下午2時起對外開放示範單位，明日(12日)起收票，最快下星期進行首輪銷售。