屯門新盤｜NOVO LAND第1B期開價 中原陳永傑：原價推售極具吸引力

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期周二(9日)夜晚上載售樓說明書，今日(11日)已火速公布首張價單，涉160伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價341.27萬元起，折實平均呎價13,998元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商開價保持克制，與第1A期比較，屬於原價推售，極具吸引力。由於上一期反應非常熱烈，發展商速戰速決，3日賣一次樓，火速沽清，並且有大量向隅客，所以發展商迅速緊接推出第1B期，回應市場需求。今次新一期以原價推售，可見發展商的賣樓誠意，相信今期銷情一定有保證。

料第三季樓價跌約 3%

市況方面，陳永傑稱近期市場開始好消息漸多，經濟現曙光，加上新盤熱賣，二手業主陸續讓步減價，入市氣氛好轉。本月多個新盤以平價傾銷，加上屬剛性需求盤，市場即見承接，本月首10日一手市場錄得約1,084宗成交，比上月同期升2.4倍。面對新盤競爭，二手交投疲弱，如屯門區本月僅錄約23宗成交，比上月同期大跌約三成，不少業主讓步減價，料第三季樓價下跌約3%；首三季樓價料累挫近9%。

他續稱，二手減價下，近期二手開始出現價跌量升情況，估計本月有機會錄得約3,000宗二手成交。隨著好消息增多，如政府發放新一輪消費劵、放寬海外入境檢疫措施等，料有助經濟復蘇，預計市況將繼續改善，本月一手市場料可錄2,500宗成交。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。