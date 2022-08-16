屯門新盤｜NOVO LAND第1B期首輪截收12887票 超額逾70倍

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期將於明日(17日)首輪開賣188伙，當中價單發售180伙，8伙招標推售；已於昨日(15日)晚上截票。代理總經理陳漢麟表示，總共截收12,887票，以價單發售單位計，超額認購逾70倍。

WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明稱，NOVO LAND的物業管理公司WeSpire為配合項目綠色健康主題，提倡健康飲食生活，於項目會所NOVO Resorts的Poolside Club內備有餐廳「美饌匯」，除提供中西美食外，更特別邀請星級廚師何美寶(Mabel)為項目「NOVO Chef」，為住戶設計兩款特色餐單，包括北歐餐單及健康餐單，再配合屋苑天然農坊及水耕菜的收成，讓住戶體驗「Farm-to-Table」。此外，健康餐單上亦細心標示食物的卡路里或營養含量，方便住戶挑選合適健康的菜式。至於會所內的「Culinary Academy煮廚」更邀請何美寶(Mabel)舉辦特色廚藝班，與住戶交流煮食心得。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙。項目自設約4.8萬方呎商場NOVO Walk，預計於2024年中啟用；住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。至於第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。