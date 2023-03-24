屯門飛揚第2期懶人包｜價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置全面睇

屯門飛揚第2期詳情資料 飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，分2期發展，合共提供800伙。是次推出的第2期，由第3座及第5座組成，提供400伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎263至722方呎。 項目名稱 飛揚第2期 官方網站 地址 屯門青山公路大欖段170號 單位總數 400伙 座數 2座 戶型 一房至三房；另有特色戶 相關資料 預計關鍵日期 2024年12月31日 特點 全數單位不設露台 兩房全採用梗廚設計 相關資料 景觀 內園林景、黃金海岸海景、欣澳灣海景、翠綠山景 住客會所 Club Relaxcation逾12萬方呎，劃分綠化、休憩及會所設施為三大玩樂主題區 相關資料 發展商 長江實業集團、新鴻基地產 管理公司 港基物業管理有限公司 管理費 有待公布

飛揚第 2 期示範單位 屯門飛揚第2期備有1個兩房經改動示範單位，以第3座8樓A單位為藍本搭建，實用面積483方呎。 示範單位 實用面積 詳細介紹 第3座8樓A室 實用面積483方呎 連裝修兩房梗廚 按此即睇 示範單位地址：尖沙咀廣東道188號港景匯商場3樓 即睇 飛揚第 2 期示範單位

飛揚第 2 期價單價錢 飛揚第2期於3月16日公布首張價單，涉及88伙，以90天即供付款計劃(一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%)計算，折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價介乎11,042元至13,972元，折實平均呎價12,509元。對比去年6月推出的飛揚第1期首批80伙折實平均呎價15,050元，第2期低出近17%。長實執行董事趙國雄形容首批如同「深水炸彈價」，希望以一個吸引的價錢，製造更多機會予香港人置業；業界人士形容發展商是次屬「放血價」推盤。

發展商於3月18日原價加推第2號價單，涉95伙，折實售價由313.1萬至928.4萬元，折實呎價11,049至14,357元，折實平均呎價12,647元；再於3月19日再原價加推第3號價單，涉109伙，當中更首度推出9伙地下連平台花園特色戶。單位折實售價由316.5萬至913.9萬元，折實呎價介乎11,244元至14,181元，折實平均呎價12,977元。

最後至3月21日加推第4號價單，涉及最後108伙，包括20伙連天台特色戶。單位折實售價由329萬至1,036.3萬元，折實呎價介乎11,545元至15,782元，折實平均呎價12,997元。發展商特別介紹第5座22樓F室頂層特色戶，實用面積485方呎，連447方呎天台，兩房間隔，坐向東南面，享欣澳海景，折實售價739.16萬元，呎價15,241元。 價單/公布日期 價單定價(元)/呎價(元) 折實售價(元)/折實呎價(元) 折實平均呎價(元) 相關資料 1號/3月16日 361.1萬至1,113.1萬/ 12,990至16,438 306.9萬至923.9萬/ 11,042至13,972 12,509 按此即睇 2號/3月18日 368.4萬至1,118.5萬/ 13,000至16,891 313.1萬至928.4萬/ 11,049至14,357 12,647 按此即睇 3號/3月19日 372.4萬至1,101.1萬/ 13,227至16,684 316.5萬至913.9萬/ 11,244至14,181 12,977 按此即睇 4號/3月21日 387萬至1,248.6萬/ 13,582至18,568 329萬至1,036.3萬/ 11,545至15,782 12,997 按此即睇

飛揚第 2 期首輪銷售安排 飛揚第2期將於3月25日首輪「一炮過」推售全盤400伙，包括220伙一房、140伙兩房及40伙三房，單位實用面積介乎263至722方呎。價單定價由361.1萬至1,248.6萬元，呎價介乎12,990元至18,568元。單位折實售價則由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價11,042元至15,782元。以折實價計算，有約74%單位售價低於600萬元。 飛揚第2期首輪銷售將於3月24日下午3時截票，買家須於3月25日早上9時30分到紅磡置富都會開始報到，即場進行抽籤，而三房買家可獲優先揀樓，最多認購4伙；其他買家須最少認購1伙，最多認購4伙。

飛揚第 2 期戶型面積、平面圖、車位 全盤面積最細的第3座F室，實用面積263方呎，一房開放式廚房間隔，玄關呈不規則設計，客廳及房間均設有隔音窗。面積最大則為第3座及第5座的E室，實用面積722方呎，三房一套連儲物房間隔。值得一提，部分單位因靠近青山公路大欖段，故發展商於單位內設有噪音緩解設施。 飛揚第2期不設住客車位，而項目第1期提供137個住宅客車位，以兩期合共800伙計算，平均6戶爭1個車位。

飛揚第 2 期周邊配套及交通 飛揚位處青山公路大欖段，交通選擇不少，正正坐落於樓盤外的「小秀村」巴士站，提供包括252往掃管笏至轉車站、53往深井及荃灣西、61M往荃灣及葵涌、52X往長沙灣及旺角、952或962往中環及銅鑼灣，且上述路綫均途經「屯門公路轉車站」，住戶可轉乘其他路線前往港九新界各地。此外，有港鐵巴士K51往屯門站及兆康站轉乘屯馬綫，亦有A33往來機場及通宵巴士N962來往屯門龍門居及銅鑼灣摩頓台；另有專線小巴140M往來港鐵青衣站，以及公共小巴路線往來旺角至元朗。 屋苑不設商鋪，住戶可步行約10分鐘或往屯門方向乘搭2個站往「黃金海岸商場」，提供食肆、超市、診所、便利店等。若需要前往大型街市，乘搭往屯門方向的K51或小巴43B，約10分鐘車程往置樂仁愛街市。至於大型購物商場方面，前往荃灣西海之戀商場、屯門市廣場及V city亦相當方便。

飛揚自設住客會所「Club Relaxcation」，面積逾12萬方呎，劃分綠化、休憩及會所設施為三大玩樂主題區，包括「Harmony 樂．聚」、「Energetic 喜．動」與「Seasonal 園．美」，提供逾30項設施。包括佔地1.25萬方呎晴空大草坪、悠閒小植園、動感球館、25米長室外游泳池、童玩世界、燒烤園地、讌薈等。 校網方面，飛揚第2期小學校網為71校網、中學校網為屯門區。 屯門飛揚周邊配套 交通 巴士52X、53、61M、952、K51、A33、N962 小巴140M、公共小巴路線往來旺角至元朗 繁忙時間提供服務：61A、61P、252B、252X、261B、952C、952P、962、N952 購物 鄰近黃金海岸商場；亦可選擇到荃灣西海之戀商場、屯門市廣場及V city 休閒設施 屯門康樂體育中心、屯門公眾騎術學校、屯門T PARK、屯門河畔公園、屯門公園 校網 小學：71校網 中學：屯門區