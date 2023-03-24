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地產
2023-03-24 13:48:00

屯門飛揚第2期懶人包｜價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置全面睇

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屯門飛揚第2期懶人包｜價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置全面睇

屯門飛揚第2期懶人包｜價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置全面睇

由本地兩大龍頭地產商長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期將於本周六(25日)展開首輪銷售全盤400伙，由於2期去年6月推出的飛揚第1期，價錢低出近17%，連長實執行董事趙國雄都形容首批如同「深水炸彈價」，相信飛揚第2期將會大受歡迎。am地產特意為讀者準備飛揚第2期懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套位置等資訊，方便讀者於今個星期入飛、揀樓。

屯門飛揚第2期詳情資料

飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，分2期發展，合共提供800伙。是次推出的第2期，由第3座及第5座組成，提供400伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎263至722方呎。

項目名稱

飛揚第2期

官方網站

地址

屯門青山公路大欖段170號

 

單位總數

400伙

 

座數

2座

 

戶型

一房至三房；另有特色戶

相關資料

預計關鍵日期

2024年12月31日

 

特點

全數單位不設露台

兩房全採用梗廚設計

相關資料

景觀

內園林景、黃金海岸海景、欣澳灣海景、翠綠山景

 

住客會所

Club Relaxcation逾12萬方呎，劃分綠化、休憩及會所設施為三大玩樂主題區

相關資料

發展商

長江實業集團、新鴻基地產

 

管理公司

港基物業管理有限公司

 

管理費

有待公布

 
飛揚第2期位於屯門青山公路大欖段170號，是由本地兩大龍頭地產商長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展。

飛揚第2期位於屯門青山公路大欖段170號，是由本地兩大龍頭地產商長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展。

飛揚第2期示範單位

屯門飛揚第2期備有1個兩房經改動示範單位，以第38A單位為藍本搭建，實用面積483方呎。

示範單位

實用面積

詳細介紹

第3座8樓A室

實用面積483方呎 連裝修兩房梗廚

按此即睇

示範單位地址：尖沙咀廣東道188號港景匯商場3樓

即睇飛揚第2期示範單位

示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床 示範單位｜屯門飛揚第2期483方呎連裝修兩房 獨立廚房設計 主人房可三邊落床

飛揚第2期價單價錢

飛揚第2期於316日公布首張價單，涉及88伙，以90天即供付款計劃(一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%)計算，折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價介乎11,042元至13,972元，折實平均呎價12,509元。對比去年6月推出的飛揚第1期首批80伙折實平均呎價15,050元，第2期低出近17%。長實執行董事趙國雄形容首批如同「深水炸彈價」，希望以一個吸引的價錢，製造更多機會予香港人置業；業界人士形容發展商是次屬「放血價」推盤

對比去年6月推出的飛揚第1期首批80伙折實平均呎價15,050元，第2期低出近17%。

對比去年6月推出的飛揚第1期首批80伙折實平均呎價15,050元，第2期低出近17%。

發展商於318日原價加推第2號價單，涉95伙，折實售價由313.1萬至928.4萬元，折實呎價11,04914,357元，折實平均呎價12,647元；再於319日再原價加推第3號價單，涉109伙，當中更首度推出9伙地下連平台花園特色戶。單位折實售價由316.5萬至913.9萬元，折實呎價介乎11,244元至14,181元，折實平均呎價12,977元。

屯門飛揚第2期將於本周六(25日)展開首輪銷售全盤400伙。

屯門飛揚第2期將於本周六(25日)展開首輪銷售全盤400伙。

最後至3月21日加推第4號價單，涉及最後108伙，包括20伙連天台特色戶。單位折實售價由329萬至1,036.3萬元，折實呎價介乎11,545元至15,782元，折實平均呎價12,997元。發展商特別介紹第5座22樓F室頂層特色戶，實用面積485方呎，連447方呎天台，兩房間隔，坐向東南面，享欣澳海景，折實售價739.16萬元，呎價15,241元。

價單/公布日期

價單定價(元)/呎價(元)

折實售價(元)/折實呎價(元)

折實平均呎價(元)

相關資料

1號/3月16日

361.1萬至1,113.1萬/ 12,990至16,438

306.9萬至923.9萬/ 11,042至13,972

12,509

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2號/3月18日

368.4萬至1,118.5萬/ 13,000至16,891

313.1萬至928.4萬/ 11,049至14,357

12,647

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3號/3月19日

372.4萬至1,101.1萬/ 13,227至16,684

316.5萬至913.9萬/ 11,244至14,181

12,977

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4號/3月21日

387萬至1,248.6萬/ 13,582至18,568

329萬至1,036.3萬/ 11,545至15,782

12,997

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飛揚第2期首輪銷售安排

飛揚第2期將於325日首輪「一炮過」推售全盤400伙，包括220伙一房、140伙兩房及40伙三房，單位實用面積介乎263722方呎。價單定價由361.1萬至1,248.6萬元，呎價介乎12,990元至18,568元。單位折實售價則由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價11,042元至15,782元。以折實價計算，有約74%單位售價低於600萬元。

飛揚第2期首輪銷售將於324日下午3時截票，買家須於325日早上930分到紅磡置富都會開始報到，即場進行抽籤，而三房買家可獲優先揀樓，最多認購4伙；其他買家須最少認購1伙，最多認購4伙。

飛揚第2期戶型面積、平面圖、車位

全盤面積最細的第3F室，實用面積263方呎，一房開放式廚房間隔，玄關呈不規則設計，客廳及房間均設有隔音窗。面積最大則為第3座及第5座的E室，實用面積722方呎，三房一套連儲物房間隔。值得一提，部分單位因靠近青山公路大欖段，故發展商於單位內設有噪音緩解設施。

飛揚第2期不設住客車位，而項目第1期提供137個住宅客車位，以兩期合共800伙計算，平均6戶爭1個車位。

新盤樓書｜屯門飛揚第2期單位不設露台 面積263至722方呎 新盤樓書｜屯門飛揚第2期單位不設露台 面積263至722方呎 新盤樓書｜屯門飛揚第2期單位不設露台 面積263至722方呎

飛揚第2期周邊配套及交通

飛揚位處青山公路大欖段，交通選擇不少，正正坐落於樓盤外的「小秀村」巴士站，提供包括252往掃管笏至轉車站、53往深井及荃灣西、61M往荃灣及葵涌、52X往長沙灣及旺角、952962往中環及銅鑼灣，且上述路綫均途經「屯門公路轉車站」，住戶可轉乘其他路線前往港九新界各地。此外，有港鐵巴士K51往屯門站及兆康站轉乘屯馬綫，亦有A33往來機場及通宵巴士N962來往屯門龍門居及銅鑼灣摩頓台；另有專線小巴140M往來港鐵青衣站，以及公共小巴路線往來旺角至元朗。

屋苑不設商鋪，住戶可步行約10分鐘或往屯門方向乘搭2個站往「黃金海岸商場」，提供食肆、超市、診所、便利店等。若需要前往大型街市，乘搭往屯門方向的K51或小巴43B，約10分鐘車程往置樂仁愛街市。至於大型購物商場方面，前往荃灣西海之戀商場、屯門市廣場及V city亦相當方便。

飛揚鄰近「小秀村」巴士站，有52X、53、61M等巴士乘坐。 飛揚亦有A33往來機場及通宵巴士N962來往屯門龍門居及銅鑼灣摩頓台。

飛揚自設住客會所「Club Relaxcation」，面積逾12萬方呎，劃分綠化、休憩及會所設施為三大玩樂主題區，包括「Harmony 樂．聚」、「Energetic 喜．動」與「Seasonal 園．美」，提供逾30項設施。包括佔地1.25萬方呎晴空大草坪、悠閒小植園、動感球館、25米長室外游泳池、童玩世界、燒烤園地、讌薈等。

校網方面，飛揚第2期小學校網為71校網、中學校網為屯門區。

屯門飛揚周邊配套

交通

巴士52X、53、61M、952、K51、A33、N962

小巴140M、公共小巴路線往來旺角至元朗

繁忙時間提供服務：61A、61P、252B、252X、261B、952C、952P、962、N952

購物

鄰近黃金海岸商場；亦可選擇到荃灣西海之戀商場、屯門市廣場及V city

休閒設施

屯門康樂體育中心、屯門公眾騎術學校、屯門T PARK、屯門河畔公園、屯門公園

校網

小學：71校網

中學：屯門區
飛揚鄰近黃金海岸商場。 飛揚鄰近黃金海岸商場。 飛揚鄰近黃金海岸商場。 黃金海岸商場
凡經利嘉閣地產成功購入飛揚第2期單位的首10名買家，即可獲贈價值5,000元的DON DON DONKI購物禮券，名額10個。 圖左為中原按揭董事總經理王美鳳，右為中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

中原及利嘉閣提供按揭及置業優惠

中原按揭及中原地產特別為飛揚第2期買家提供高成數低息按揭優惠，按揭成數高達九成，按息/封頂息率低至3.375厘，全期按息低至H1.3厘，屬巿面最優惠的按息水平，現金回贈高達2.3%，按揭年期長達30年，並享有高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息。

另外，利嘉閣地產推出飛揚第2期買家專享的置業優惠，由即日起至330日期間，凡經利嘉閣地產成功購入飛揚第2期單位的首10名買家，即可獲贈價值5,000元的DON DON DONKI購物禮券，名額10個，總值5萬元。

與此同時，中原按揭亦為飛揚第2期客戶提供按揭專家諮詢服務，只要WhatsaApp到9228 2138，中原按揭專業顧問隨時提供細心分析及專業評估，按買家財務狀況量身選出合適按揭計劃，並轉介至相關銀行申請是次按揭優惠，費用全免。此外，中原地產特意為飛揚第2期推出置業禮遇，於項目開售首天，經中原地產購入該盤一房或兩房單位、並於入伙後經由中原地產租出，首5名一手買家將可獲得由中原測量師行提供1年免費租務管理服務，優惠總值高達57,600元。名額有限，送完即止。

飛揚第2期常見問題

飛揚2期位置在那？

飛揚2期位於屯門青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸商場。詳情按此

飛揚2期交通配套方便嗎？

飛揚2期樓盤外有「小秀村」巴士站，提供多條巴士線前往深井、荃灣西、旺角及銅鑼灣等地方，亦有港鐵巴士K51往屯門站及兆康站轉乘屯馬綫。詳情按此

飛揚2期示範單位在那？

飛揚2期示範單位在尖沙咀廣東道188號港景匯商場3樓，備有1個兩房經改動示範單位，以第38A單位為藍本搭建，實用面積483方呎。詳情按此

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