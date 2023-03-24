屯門飛揚第2期懶人包｜價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置全面睇

由本地兩大龍頭地產商長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期將於本周六(25日)展開首輪銷售全盤400伙，由於第2期去年6月推出的飛揚第1期，價錢低出近17%，連長實執行董事趙國雄都形容首批如同「深水炸彈價」，相信飛揚第2期將會大受歡迎。am地產特意為讀者準備飛揚第2期懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套位置等資訊，方便讀者於今個星期入飛、揀樓。
屯門飛揚第2期詳情資料
飛揚位於屯門青山公路大欖段170號，分2期發展，合共提供800伙。是次推出的第2期，由第3座及第5座組成，提供400伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎263至722方呎。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
飛揚第2期示範單位
屯門飛揚第2期備有1個兩房經改動示範單位，以第3座8樓A單位為藍本搭建，實用面積483方呎。
|
|
|
詳細介紹
|
|
|
示範單位地址：尖沙咀廣東道188號港景匯商場3樓
即睇飛揚第2期示範單位
飛揚第2期價單價錢
飛揚第2期於3月16日公布首張價單，涉及88伙，以90天即供付款計劃(一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%)計算，折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價介乎11,042元至13,972元，折實平均呎價12,509元。對比去年6月推出的飛揚第1期首批80伙折實平均呎價15,050元，第2期低出近17%。長實執行董事趙國雄形容首批如同「深水炸彈價」，希望以一個吸引的價錢，製造更多機會予香港人置業；業界人士形容發展商是次屬「放血價」推盤。
發展商於3月18日原價加推第2號價單，涉95伙，折實售價由313.1萬至928.4萬元，折實呎價11,049至14,357元，折實平均呎價12,647元；再於3月19日再原價加推第3號價單，涉109伙，當中更首度推出9伙地下連平台花園特色戶。單位折實售價由316.5萬至913.9萬元，折實呎價介乎11,244元至14,181元，折實平均呎價12,977元。
最後至3月21日加推第4號價單，涉及最後108伙，包括20伙連天台特色戶。單位折實售價由329萬至1,036.3萬元，折實呎價介乎11,545元至15,782元，折實平均呎價12,997元。發展商特別介紹第5座22樓F室頂層特色戶，實用面積485方呎，連447方呎天台，兩房間隔，坐向東南面，享欣澳海景，折實售價739.16萬元，呎價15,241元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
飛揚第2期首輪銷售安排
飛揚第2期將於3月25日首輪「一炮過」推售全盤400伙，包括220伙一房、140伙兩房及40伙三房，單位實用面積介乎263至722方呎。價單定價由361.1萬至1,248.6萬元，呎價介乎12,990元至18,568元。單位折實售價則由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價11,042元至15,782元。以折實價計算，有約74%單位售價低於600萬元。
飛揚第2期首輪銷售將於3月24日下午3時截票，買家須於3月25日早上9時30分到紅磡置富都會開始報到，即場進行抽籤，而三房買家可獲優先揀樓，最多認購4伙；其他買家須最少認購1伙，最多認購4伙。
飛揚第2期戶型面積、平面圖、車位
全盤面積最細的第3座F室，實用面積263方呎，一房開放式廚房間隔，玄關呈不規則設計，客廳及房間均設有隔音窗。面積最大則為第3座及第5座的E室，實用面積722方呎，三房一套連儲物房間隔。值得一提，部分單位因靠近青山公路大欖段，故發展商於單位內設有噪音緩解設施。
飛揚第2期不設住客車位，而項目第1期提供137個住宅客車位，以兩期合共800伙計算，平均6戶爭1個車位。
飛揚第2期周邊配套及交通
飛揚位處青山公路大欖段，交通選擇不少，正正坐落於樓盤外的「小秀村」巴士站，提供包括252往掃管笏至轉車站、53往深井及荃灣西、61M往荃灣及葵涌、52X往長沙灣及旺角、952或962往中環及銅鑼灣，且上述路綫均途經「屯門公路轉車站」，住戶可轉乘其他路線前往港九新界各地。此外，有港鐵巴士K51往屯門站及兆康站轉乘屯馬綫，亦有A33往來機場及通宵巴士N962來往屯門龍門居及銅鑼灣摩頓台；另有專線小巴140M往來港鐵青衣站，以及公共小巴路線往來旺角至元朗。
屋苑不設商鋪，住戶可步行約10分鐘或往屯門方向乘搭2個站往「黃金海岸商場」，提供食肆、超市、診所、便利店等。若需要前往大型街市，乘搭往屯門方向的K51或小巴43B，約10分鐘車程往置樂仁愛街市。至於大型購物商場方面，前往荃灣西海之戀商場、屯門市廣場及V city亦相當方便。
飛揚自設住客會所「Club Relaxcation」，面積逾12萬方呎，劃分綠化、休憩及會所設施為三大玩樂主題區，包括「Harmony 樂．聚」、「Energetic 喜．動」與「Seasonal 園．美」，提供逾30項設施。包括佔地1.25萬方呎晴空大草坪、悠閒小植園、動感球館、25米長室外游泳池、童玩世界、燒烤園地、讌薈等。
校網方面，飛揚第2期小學校網為71校網、中學校網為屯門區。
|
屯門飛揚周邊配套
|
|
|
|
|
|
|
|
中原及利嘉閣提供按揭及置業優惠
中原按揭及中原地產特別為飛揚第2期買家提供高成數低息按揭優惠，按揭成數高達九成，按息/封頂息率低至3.375厘，全期按息低至H加1.3厘，屬巿面最優惠的按息水平，現金回贈高達2.3%，按揭年期長達30年，並享有高存息戶口，存息與按息一致，客戶以高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息。
另外，利嘉閣地產推出飛揚第2期買家專享的置業優惠，由即日起至3月30日期間，凡經利嘉閣地產成功購入飛揚第2期單位的首10名買家，即可獲贈價值5,000元的DON DON DONKI購物禮券，名額10個，總值5萬元。
與此同時，中原按揭亦為飛揚第2期客戶提供按揭專家諮詢服務，只要WhatsaApp到9228 2138，中原按揭專業顧問隨時提供細心分析及專業評估，按買家財務狀況量身選出合適按揭計劃，並轉介至相關銀行申請是次按揭優惠，費用全免。此外，中原地產特意為飛揚第2期推出置業禮遇，於項目開售首天，經中原地產購入該盤一房或兩房單位、並於入伙後經由中原地產租出，首5名一手買家將可獲得由中原測量師行提供1年免費租務管理服務，優惠總值高達57,600元。名額有限，送完即止。