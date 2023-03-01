屯門NOVO LAND第2B期懶人包｜一文睇清價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置

NOVO LAND第2B期首輪銷售達352伙。（資料圖片）

新鴻基地產(016)今年「頭炮」、屯門NOVO LAND第2B期將於本周六(4日)展開首輪銷售352伙，am地產特意為讀者準備NOVO LAND第2B期懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套位置等資訊。

NOVO LAND第2B期新盤資料 NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，屬屯門區約20年以來最大型私人發展項目，分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙。2022年7月及8月推售第1A期及第1B期，一個月內已售出逾1,538伙。 是次推出的第2B期，提供729伙，由兩座住宅大樓組成，涉第1A座、第1B座及第2座，第1A座及第1B座為相連大樓。標準單位實用面積介乎298至703方呎，戶型涵蓋一房至三房，而特色單位提供30伙，實用面積介乎277至1,429方呎，戶型涵蓋一房至四房。 項目名稱 NOVO LAND第2B期 官方網站 地址 屯門欣寶路8號 單位總數 729伙 座數 2座 戶型 一房至三房；另有特色戶 相關資料 預計關鍵日期 2024年5月17日 特點 處於整個發展項目單邊位置 V型布局設計，視野更開揚廣闊 坐落於基座商場「NOVO Walk」之上 相關資料 景觀 園林景、開揚遠山景 住客會所 NOVO Resorts約40萬方呎，多達88項消閒設施 相關資料 相關資料 相關資料 相關資料 發展商 新鴻基地產 管理費 3.98元 相關資料

NOVO LAND第2B期示範單位 屯門NOVO LAND第2B期設有4個示範單位，包括1個交樓標準一房、實用面積306方呎；1個交樓標準兩房、實用面積415方呎；1個連裝修兩房、實用面積457方呎；以及1個連裝修三房、實用面積671方呎。 示範單位 實用面積 詳細介紹 Arreso第1B座18樓E室 實用面積306方呎 交樓標準一房開放式廚房 按此即睇 Arreso第1B座18樓F室 實用面積415方呎 交樓標準兩房開放式廚房 按此即睇 Arreso第1B座18樓L室 實用面積457方呎 連裝修兩房開放式廚房 按此即睇 Arreso第1A座18樓A1室 實用面積671方呎 連裝修三房一套連開放式廚房連趟門 按此即睇 示範單位地址 ：九龍ICC環球貿易廣場16樓 開放時間：星期一至五下午2時至晚上8時；星期六及星期日上午11時至晚上8時 即睇306方呎無改動一房示位

NOVO LAND第2B期價單價錢 NOVO LAND第2B期2月21日公布首張價單，涉及146伙，提供最高15%折扣優惠計，折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,196元，折實平均呎價13,288元。若與第1B期去年8月推出首批160伙折實平均呎價13,998元相比，今期低出約5%；而第1A期去年7月推出首批165伙折實平均呎價13,188元，今期則高約0.8%。 新地為購買NOVO LAND第2B期首張價單內所列明之一房、兩房及三房單位的買家，提供10,000元折扣或Indigo家具獎勵積分。「TRIBE by Indigo」將提供家具優惠，買家可以以家具獎勵積分換取全屋基本家具，可選擇該單位戶型所預設的系列，或自由選擇配搭心儀的系列家具；亦可因應需要，以積分升級預設家具，剩餘積分則可換取門市購物券，以換取傢俬或擺設。當中一房單位有3,300積分，兩房單位有5,500積分，三房則有7,000積分。 價單/公布日期 價單定價(元)/呎價(元) 折實售價(元)/折實呎價(元) 折實平均呎價(元) 相關資料 1號/2月21日 500.6萬至1,114.5萬/ 15,035至16,702 425.51萬至947.32萬/ 12,780至14,196 13,288 按此即睇 2號/2月25日 502.2萬至758.9萬/ 15,652至17,439 426.87萬至645.06萬/ 13,304至14,823 13,838 按此即睇 3號/2月26日 505.2萬至740.2萬/ 15,499至17,095 429.42萬至629.17萬/ 13,174至14,530 13,988 按此即睇

NOVO LAND第2B期首設「置稱心」按揭利息保障。(陳奕釗攝)

NOVO LAND 第 2B 期首輪銷售安排 NOVO LAND第2B期將於本周六（4日）首輪開售352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房。單位實用面積介乎305至703方呎，售價由500.6萬至1,047.1萬元，呎價介乎15,035元至17,439元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,823元。 最低售價單位為Arreso第1B座3樓H室，實用面積305方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。最低呎價單位為Arreso第1A座3樓D室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價578.93萬元，折實呎價12,780元。 首輪銷售安排將分為A組及B組進行揀樓，A組提供84伙可供選購，並細分為A1、A2及A3組，最優先的A1組可認購1伙至4伙，須購入1伙三房單位；其次為A2組必須認購2伙至4伙；餘下單位將納入A3組，最少須認購2伙至4伙或購入1伙三房單位。至於B組可認購1伙至4伙，惟最多只可購買1伙一房單位。

NOVO LAND第2B期單位戶型分布。

NOVO LAND 第 2B 期戶型面積、平面圖、車位 全盤面積最細為第2座2樓花園層G室，屬連平台特色戶，實用面積277方呎，連89方呎平台。 至於面積最大為第1A座頂層35樓A室特色戶，實用面積1,429方呎，連464方呎平台及789方呎天台。 NOVO LAND第2B期設165個車位，住宅私家車位佔112個，以全盤729伙計，即平均每6至7戶爭1個車位，單車位涉42個，電單車位佔7個，餘下為訪客車位及上落貨車位。 按圖即睇NOVO LAND平面圖

NOVO LAND 第 2B 期周邊配套、交通及景觀 NOVO LAND第2B期位於欣寶路8號，交通配套完善，欣寶路兩旁的巴士站約10條巴士路線已全面投入服務。現有路線包括龍運巴士A34及NA33通往屯赤隧道轉車站及香港國際機場，而NA33途經港珠澳大橋香港口岸；另設2條新循環線包括港鐵K54及城巴50M，將分別連接港鐵兆康站及屯門站。此外，另外6條巴士路線，包括2條往返港島區的路線（950及955）；2條往返九龍區的路線（50及55）；以及2條往返新界區的路線（56/56A及67A）。聯同於項目附近、現有專線小巴40號接駁港鐵屯門站。 新地為NOVO LAND住戶提供入伙優惠，每戶將可以半價購買九巴月票兩張，月票更可以優惠價乘搭龍運巴士機場線A34及NA33。

永東將安排跨境直通巴士服務 「永東」旗下的「永東旅行社」將安排跨境直通巴士服務，預計每日共4班次往返NOVO LAND與深圳灣口岸，並將設置自動售票機，方便住戶輕鬆自助購票；而「永東」更可按個別客戶需求，安排中港兩地跨境豪華商務轎車服務，方便區內住戶穿梭本港商業樞紐及中國廣東省內各大城市。根據實地測試，以永東旅行社安排之過境穿梭巴士由欣寶路出發，經深港西部通道前往深圳灣口岸，車程僅需約15分18秒。 NOVO LAND周邊配套一覽 周邊配套 相關資料 交通 由項目駕駛前往港鐵兆康站車程僅2分55秒 欣寶路兩旁提供多條巴士線，往來兆康站、屯門站、上水、粉嶺、荃灣、葵芳、旺角、尖沙咀、中環、灣仔、觀塘、機場等，須留意部分路線僅於繁忙時間服務 另有小巴路線前往屯門站、V city、上水、落馬洲 永東計劃安排跨境直通巴士往返深圳灣口岸 按此即睇 購物 自設近5萬方呎「NOVO Walk」商場，提供約40間商舖 提供周末穿梭巴士服務由項目前往屯門V city 按此即睇 休閒設施 屯門河畔公園、屯門公園、屯門康樂體育中心、屯門公眾騎術學校、屯門T PARK 校網 小學：70校網 中學：屯門區

NOVO LAND正門巴士路線一覽。

永東將安排跨境直通巴士服務 「永東」旗下的「永東旅行社」將安排跨境直通巴士服務，預計每日共4班次往返NOVO LAND與深圳灣口岸，並將設置自動售票機，方便住戶輕鬆自助購票；而「永東」更可按個別客戶需求，安排中港兩地跨境豪華商務轎車服務，方便區內住戶穿梭本港商業樞紐及中國廣東省內各大城市。根據實地測試，以永東旅行社安排之過境穿梭巴士由欣寶路出發，經深港西部通道前往深圳灣口岸，車程僅需約15分18秒。

NOVO LAND自設基座商場「NOVO Walk」，佔地約4.8萬方呎，提供約40個商舖，當中人氣餐廳佔整體約三成，最新已確定引入的商店包括譚仔雲南米線、北京同仁堂及尚品、海洋眼鏡（Ocean Optical）、Language of Flowers、Circle K便利店，並積極與其他範疇的商戶洽談。第2B期住戶於1樓平台乘坐住客穿梭升降機便可直達地下的商場樓層。 至於項目附近亦有民生商場，包括寶怡商場、盈豐商場、珀御坊及建生商場，或乘車到V city及屯門市廣場。同系V city於NOVO LAND第2B期入伙後計劃提供穿梭巴士服務。 NOVO LAND自設度假式園林住客會所「NOVO Resorts」，包括Poolside Club、Garden Club及Skywalk三個部分組成，會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，提供88項設施，包括近3.2萬方呎的水上遊樂設施、五大北歐式主題園林、備有101件藝術品的藝術長廊、兩個面積合共約6,600方呎的健身室、約6,600方呎的運動場館、逾2.2萬方呎的青年及童樂空間及兩大獨立Party House等。 校網方面，NOVO LAND第2B期小學校網為70校網、中學校網為屯門區。