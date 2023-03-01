屯門NOVO LAND第2B期懶人包｜一文睇清價錢+樓書平面圖+示範單位+周邊配套位置

新鴻基地產(016)今年「頭炮」、屯門NOVO LAND第2B期將於本周六(4日)展開首輪銷售352伙，am地產特意為讀者準備NOVO LAND第2B期懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套位置等資訊。
NOVO LAND第2B期新盤資料
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，屬屯門區約20年以來最大型私人發展項目，分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙。2022年7月及8月推售第1A期及第1B期，一個月內已售出逾1,538伙。
是次推出的第2B期，提供729伙，由兩座住宅大樓組成，涉第1A座、第1B座及第2座，第1A座及第1B座為相連大樓。標準單位實用面積介乎298至703方呎，戶型涵蓋一房至三房，而特色單位提供30伙，實用面積介乎277至1,429方呎，戶型涵蓋一房至四房。
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NOVO LAND第2B期示範單位
屯門NOVO LAND第2B期設有4個示範單位，包括1個交樓標準一房、實用面積306方呎；1個交樓標準兩房、實用面積415方呎；1個連裝修兩房、實用面積457方呎；以及1個連裝修三房、實用面積671方呎。
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示範單位地址 ：九龍ICC環球貿易廣場16樓
開放時間：星期一至五下午2時至晚上8時；星期六及星期日上午11時至晚上8時
即睇306方呎無改動一房示位
NOVO LAND第2B期價單價錢
NOVO LAND第2B期2月21日公布首張價單，涉及146伙，提供最高15%折扣優惠計，折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,196元，折實平均呎價13,288元。若與第1B期去年8月推出首批160伙折實平均呎價13,998元相比，今期低出約5%；而第1A期去年7月推出首批165伙折實平均呎價13,188元，今期則高約0.8%。
新地為購買NOVO LAND第2B期首張價單內所列明之一房、兩房及三房單位的買家，提供10,000元折扣或Indigo家具獎勵積分。「TRIBE by Indigo」將提供家具優惠，買家可以以家具獎勵積分換取全屋基本家具，可選擇該單位戶型所預設的系列，或自由選擇配搭心儀的系列家具；亦可因應需要，以積分升級預設家具，剩餘積分則可換取門市購物券，以換取傢俬或擺設。當中一房單位有3,300積分，兩房單位有5,500積分，三房則有7,000積分。
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NOVO LAND第2B期首輪銷售安排
NOVO LAND第2B期將於本周六（4日）首輪開售352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房。單位實用面積介乎305至703方呎，售價由500.6萬至1,047.1萬元，呎價介乎15,035元至17,439元。扣除最高12%折扣優惠後，單位折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,823元。
最低售價單位為Arreso第1B座3樓H室，實用面積305方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。最低呎價單位為Arreso第1A座3樓D室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價578.93萬元，折實呎價12,780元。
首輪銷售安排將分為A組及B組進行揀樓，A組提供84伙可供選購，並細分為A1、A2及A3組，最優先的A1組可認購1伙至4伙，須購入1伙三房單位；其次為A2組必須認購2伙至4伙；餘下單位將納入A3組，最少須認購2伙至4伙或購入1伙三房單位。至於B組可認購1伙至4伙，惟最多只可購買1伙一房單位。
NOVO LAND第2B期戶型面積、平面圖、車位
全盤面積最細為第2座2樓花園層G室，屬連平台特色戶，實用面積277方呎，連89方呎平台。
至於面積最大為第1A座頂層35樓A室特色戶，實用面積1,429方呎，連464方呎平台及789方呎天台。
NOVO LAND第2B期設165個車位，住宅私家車位佔112個，以全盤729伙計，即平均每6至7戶爭1個車位，單車位涉42個，電單車位佔7個，餘下為訪客車位及上落貨車位。
按圖即睇NOVO LAND平面圖
NOVO LAND第2B期周邊配套、交通及景觀
NOVO LAND第2B期位於欣寶路8號，交通配套完善，欣寶路兩旁的巴士站約10條巴士路線已全面投入服務。現有路線包括龍運巴士A34及NA33通往屯赤隧道轉車站及香港國際機場，而NA33途經港珠澳大橋香港口岸；另設2條新循環線包括港鐵K54及城巴50M，將分別連接港鐵兆康站及屯門站。此外，另外6條巴士路線，包括2條往返港島區的路線（950及955）；2條往返九龍區的路線（50及55）；以及2條往返新界區的路線（56/56A及67A）。聯同於項目附近、現有專線小巴40號接駁港鐵屯門站。
新地為NOVO LAND住戶提供入伙優惠，每戶將可以半價購買九巴月票兩張，月票更可以優惠價乘搭龍運巴士機場線A34及NA33。
永東將安排跨境直通巴士服務
「永東」旗下的「永東旅行社」將安排跨境直通巴士服務，預計每日共4班次往返NOVO LAND與深圳灣口岸，並將設置自動售票機，方便住戶輕鬆自助購票；而「永東」更可按個別客戶需求，安排中港兩地跨境豪華商務轎車服務，方便區內住戶穿梭本港商業樞紐及中國廣東省內各大城市。根據實地測試，以永東旅行社安排之過境穿梭巴士由欣寶路出發，經深港西部通道前往深圳灣口岸，車程僅需約15分18秒。
NOVO LAND周邊配套一覽
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永東將安排跨境直通巴士服務
「永東」旗下的「永東旅行社」將安排跨境直通巴士服務，預計每日共4班次往返NOVO LAND與深圳灣口岸，並將設置自動售票機，方便住戶輕鬆自助購票；而「永東」更可按個別客戶需求，安排中港兩地跨境豪華商務轎車服務，方便區內住戶穿梭本港商業樞紐及中國廣東省內各大城市。根據實地測試，以永東旅行社安排之過境穿梭巴士由欣寶路出發，經深港西部通道前往深圳灣口岸，車程僅需約15分18秒。
NOVO LAND自設基座商場「NOVO Walk」，佔地約4.8萬方呎，提供約40個商舖，當中人氣餐廳佔整體約三成，最新已確定引入的商店包括譚仔雲南米線、北京同仁堂及尚品、海洋眼鏡（Ocean Optical）、Language of Flowers、Circle K便利店，並積極與其他範疇的商戶洽談。第2B期住戶於1樓平台乘坐住客穿梭升降機便可直達地下的商場樓層。
至於項目附近亦有民生商場，包括寶怡商場、盈豐商場、珀御坊及建生商場，或乘車到V city及屯門市廣場。同系V city於NOVO LAND第2B期入伙後計劃提供穿梭巴士服務。
NOVO LAND自設度假式園林住客會所「NOVO Resorts」，包括Poolside Club、Garden Club及Skywalk三個部分組成，會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎，提供88項設施，包括近3.2萬方呎的水上遊樂設施、五大北歐式主題園林、備有101件藝術品的藝術長廊、兩個面積合共約6,600方呎的健身室、約6,600方呎的運動場館、逾2.2萬方呎的青年及童樂空間及兩大獨立Party House等。
校網方面，NOVO LAND第2B期小學校網為70校網、中學校網為屯門區。