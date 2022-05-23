工商舖市況｜3幢具重建價值商住物業招標 市值估約5.5億

市區舊樓極具重建價值，近年發展商及財團紛紛積極併購，以增加土地儲備作日後發展。仲量聯行獲委任為獨家代理，將分別位於中環、西營盤及馬頭角的3項具重建潛力的商住物業，以招標形式推售，市場人士估計有關物業市值約5.5億元，而項目截標日期為今年7月5日（周二）中午12時。

中環項目位處核心地帶 上述招標物業之一的中環荷李活道26號及28號永寧大廈，於1958年落成，樓高6層，合共實用面積約為7,828方呎，物業包括地下兩間商舖及一樓、二樓和三樓的6個寫字樓單位，以及四樓和五樓共4個住宅單位。該物業位處中環核心地帶，鄰近大館和蘭桂坊，離中環至半山自動扶梯只有幾步之遙，極具重建價值及投資潛力。根據西營盤及上環分區計劃大綱草圖（草圖編號 S/H3/34），該地皮現劃為「住宅（甲類）」用途。

西營盤、馬頭角項目 合併購重建 第二項物業座落於西營盤正街38號，屬該區傳統住宅地段，物業的半幢於1971年落成，是樓高6層的商住大廈，地下為商舖。該物業實用面積為3,291方呎，可與毗連地段合併作重建計劃，具有強大的協同效應。至於第三項物業位於九龍城馬頭角譚公路73號，為半幢8層高商住物業，地下為商舖，於1959年落成，合共實用面積4,810方呎。而根據馬頭角分區計劃大綱草圖（草圖編號 S/K10/28），該地皮現劃為「住宅（甲類）」用途。上述物業將以「現狀」及連租約及/或許可證形式出售，投標者可對3項物業中的任何一項，或所有物業進行投標。