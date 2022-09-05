工廈放售｜沙田工廈全層連車位放盤 市值1.9億

工廈入場門檻相對較低，近年吸引不少投資者入市。仲量聯行獲業主委任為首席代理，放售沙田源順圍5-7號沙田工業中心A座5樓全層(包括3和4工作室平台)連2樓L45一個車位，以現狀出售，市場估計物業市值約1.9億港元。

總建面逾 3.2 萬呎 擁 4.7 米高樓底 沙田工業中心於1988年落成，5樓全層建築面積約29,205方呎，3和4工作室平台建築面積約3,737方呎，總建築面積約32,942方呎。物業樓底高度達4.7米，樓面承重量達9.8千帕(kPa)。物業大堂裝修雅緻，間隔亦四正實用。位置方面，由物業前往港鐵站第一城站只需約2分鐘步程，乘搭屯馬綫直達新界九龍各區，或接駁東鐵綫直達金鐘，亦有多條巴士及小巴線直達物業，交通網絡完善便捷。此外，物業亦鄰近區內熱點京瑞廣場。