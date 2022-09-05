工廈放售｜沙田工廈全層連車位放盤 市值1.9億

工廈入場門檻相對較低，近年吸引不少投資者入市。仲量聯行獲業主委任為首席代理，放售沙田源順圍5-7號沙田工業中心A座5樓全層(包括3和4工作室平台)連2樓L45一個車位，以現狀出售，市場估計物業市值約1.9億港元。
總建面逾3.2萬呎 擁4.7米高樓底
沙田工業中心於1988年落成，5樓全層建築面積約29,205方呎，3和4工作室平台建築面積約3,737方呎，總建築面積約32,942方呎。物業樓底高度達4.7米，樓面承重量達9.8千帕(kPa)。物業大堂裝修雅緻，間隔亦四正實用。位置方面，由物業前往港鐵站第一城站只需約2分鐘步程，乘搭屯馬綫直達新界九龍各區，或接駁東鐵綫直達金鐘，亦有多條巴士及小巴線直達物業，交通網絡完善便捷。此外，物業亦鄰近區內熱點京瑞廣場。
高規格 交通配套完善
仲量聯行資本市場部執行董事鄧錫衡表示，近年疫情持續，令更多投資者轉而吸納高規格的優質工廈物業，而投資者尤其注意受惠於基建的工廈物業，如沙中綫通車令沙田交通配套更完善，該區往來各區更快捷方便，往金鐘僅需半小時，增加了該區物業的吸引力。是次放售物業設備完善，間隔四正，加上具足夠負重力及特高樓底，具一定升值潛力，預可吸引投資者及用家垂青。