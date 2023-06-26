工廈活化｜黃竹坑Metro South招租 目標呎租24元

自政府推出活化工廈政策，帶動近年不少工廈進行活化轉型。金寶集團旗下黃竹坑工廈活化項目Metro South(都會中心)，分別以兩座相連建築互相配合，提供辦公室及酒店服務。金寶集團主席李秀恒指，項目總投資額約6億元，辦公室部分可租用面積約8萬方呎，目標呎租約24元，管理費每方呎3.85元，商業部分已取得入伙紙，今日(26日)起展開招租工作。

李秀恒稱，Metro South屬集團繼葵涌KC100後，最新打造綜合用途的工廈活化項目，坐落於黃竹坑道39至43號，設有天橋直接連接港鐵黃竹坑站，步程約2分鐘。項目其中一座為寫字樓「Metro South Tower」，單位面積介乎2,057至8,536方呎；另一座「Metro South Tower」則是可同時提供日租和月租酒店服務的莎瑪匯(Shama Hub)，共設139個房間，戶型由開放式至兩房套房，預計今年第四季開幕。