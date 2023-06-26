工廈活化｜黃竹坑Metro South招租 目標呎租24元

自政府推出活化工廈政策，帶動近年不少工廈進行活化轉型。金寶集團旗下黃竹坑工廈活化項目Metro South(都會中心)，分別以兩座相連建築互相配合，提供辦公室及酒店服務。金寶集團主席李秀恒指，項目總投資額約6億元，辦公室部分可租用面積約8萬方呎，目標呎租約24元，管理費每方呎3.85元，商業部分已取得入伙紙，今日(26日)起展開招租工作。
李秀恒稱，Metro South屬集團繼葵涌KC100後，最新打造綜合用途的工廈活化項目，坐落於黃竹坑道39至43號，設有天橋直接連接港鐵黃竹坑站，步程約2分鐘。項目其中一座為寫字樓「Metro South Tower」，單位面積介乎2,057至8,536方呎；另一座「Metro South Tower」則是可同時提供日租和月租酒店服務的莎瑪匯(Shama Hub)，共設139個房間，戶型由開放式至兩房套房，預計今年第四季開幕。
高力：看到租戶著力進行升級搬遷
李秀恒續稱，「Metro South Tower 1」經已取得入伙文件，於今日起正式招租，並委託高力負責「Metro South Tower 1」的首席市場推廣顧問商業租賃事宜。
高力香港商業物業服務主管顏慧萍稱，很高興獲委託為首席市場推廣顧問，自2020年以來，公司看到租戶著力進行升級搬遷。這並非代表市場出現新需求，但確實 反映租戶的期望有變，以往高質素是錦上添花，但現在已成必要條件。因此，都會中心這幢商業及住宿集於一身的新落成物業在市場上應極具競爭優勢。