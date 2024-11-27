差估署樓價指數｜中原陳永傑：減息及救市措施刺激 料第四季樓價升3%

差估署剛公布最新樓價指數，10月份報290.1點，終止了連跌5個月的頹勢，按月升0.62%，惟指數仍創8年低位，今年首10個月指數累跌6.81%。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國於9月中減息，香港亦出乎意料減0.25厘。中央政府亦自9月下旬不斷推出組合拳救市，加上香港的施政報告亦推出多項惠及樓市措施，效果於10月份逐步浮現，10月份一手成交量創7個月新高，而反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，過去六周錄得5升1跌，反映各項措施奏效，成交量獲得支持，樓價可成功止跌緩升。

料11月一手成交達1000宗 陳永傑指，樓市基礎因素不變，如息口向下、租金回報向上、供平過租情況越見明顯，二手成交量維持暢旺。一手方面，臨近年尾，發展商或重整推盤策略，未有全新項目推出，但貨尾仍維持不俗銷情，料11月一手成交量可達1,000宗，相信11月差估署指數將延續升勢，維持第四季樓價升3%的預測。市場現時較觀望是特朗普上任後的對華政策，內地及香港近日不論股市或樓市均稍欠動力，陳永傑指港府或需要更多刺激經濟措施，以穩定中美關係變化所帶來的衝擊。