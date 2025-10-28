差估署｜樓價指數9月漲1.32% 年半以來最大單月升幅 利嘉閣：全年看升近半成

差估署今日公布的最新數據指，今年9月份私人住宅售價指數報292.5點，較8月的288.7點上升1.32%，是2024年4月以來共18個月的最大單月升幅。樓價已連續6個月平穩或上升，期間累漲2.67%，創近14個月新高。今年第3季樓價漲2.02%，為近10季以來最佳表現，且連升兩季；至於首9個月合計，樓價終於迎來倒升1.14%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市穩步向好，樓價升幅有所加快，反映整體市場更趨樂觀，後市在利好因素較多下可續看俏。

陳海潮：全年樓價看升 4% 至 5% 今年9月份樓價持續上升，主要反映8月中旬至9月上旬整體樓市氣氛良好，再配合港股期間突破2.6點，並進一步邁向2.7萬點大關，加上當時美國又預估即將減息，均利好樓市量價齊升，且升幅較預期更快。展望第4季，陳海潮相信，中美貿易談判已達成基本共識，加上季內有兩次減息機會，整季樓價可平穩上升，如按月能有約1%升幅，季內料再漲約3%，全年樓價則看升4%至5%。