差估署｜9月份樓價指數連升4個月報292.5點 全年反升1.14% 中原陳永傑：開始進入升軌

部分二手業主考慮收窄議幅

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署樓價指數連升4個月，已可確認住宅市場樓價已成功尋底，並開始進入上升軌道，近期部分二手業主亦考慮收窄議價空間，近期整體市況向好，日前中美關係緩和，雙方領導人即將於本周會面，有望於更多方面達成共識，對整體經濟局面屬好消息，加上本周美國大機會再次減息，幅度有機會達0.5%，本港大型銀行亦大機會跟隨。

隨著進入減息周期，買家供樓負擔減輕，入市意欲提升，本月一手市場已錄近1,600宗成交，本月沒有大型新盤推出，成交當中不少來自市場上之貨尾單位，近期新盤庫存量亦回落於2萬個以下水平，反映市況轉旺，短期內更有望再跌至更低水平，年底有機會跌至約17,000至18,000個水平。隨著近期整體經濟轉好，樓市健康穩定地向好發展，預計第4季樓價將持續向升，全年樓價有望錄約5%升幅。