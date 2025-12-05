年底衝刺！本月6新盤候命出擊 涉逾1700伙｜一手市況

受惠連環減息效應，今年一手氣氛恢復熾熱。綜合市場統計，上月一手錄約1,800宗成交，已連續10個月錄逾千宗，超越2019年3至11月連續9個月的紀錄，創一手新例生效後最長新盤旺市周期。踏入今年最後一個月，據本報統計最少有6個全新盤開售，合共涉約1,725伙，當中料啟德「DOUBLE COAST III」最快出擊。
啟德DOUBLE COAST III短期內開價
由會德豐地產與恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作的啟德現樓新盤「DOUBLE COAST III」已公布售樓說明書，設2座住宅大樓，提供525伙，實用面積249至1,373方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色戶，目標客群包括年輕家庭、換樓客，料短期公布首張價單。
紅磡首匯主打兩房
恒地旗下紅磡MIDTOWN SOUTH系列最新期數「首匯」亦蓄勢待發，設241伙，戶型涵蓋一房至四房，另設特色戶，當中主打兩房佔全盤約40%。
西沙SIERRA SEA 2A期獲批預售 涉727伙
新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第2A期最新已獲批預售樓花同意書，早前預告部署月內推售，提供727伙，戶型涵蓋一房至三房。新地稱今期單位具有提價空間。項目基座的西沙灣交通交匯處於本月1日啟用，進一步便利住戶出行。
北角嘉居．天后擬月內重推
嘉華國際(173)北角「嘉居．天后」早前因調整圖而暫停銷售，市傳將月內重推，提供74伙，全為兩房及三房，單位實用面積324至986方呎。
佐敦瑧爾及長沙灣幸薈或月內重啟銷售
另外，兩個全新盤因大埔宏福苑大火事件暫緩推售，包括新世界佐敦「瑧爾」原以價單發售全盤63伙，以及由益兆集團及俊和合作的長沙灣現樓「幸薈」，料於月內重啟銷售活動。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今年首11個月一手成交已突破1.88萬宗，不但較去年全年升近20%，更連升3年並打破2019年紀錄，預期全年成交可望突破2萬宗，發展商亦將於明年加快去庫存步伐。