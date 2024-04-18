弦岸首批最多劈價逾三成重推 最高總折扣32%起｜鴨脷洲新盤

是次減幅最大單位屬5樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，價單定價633.1萬元，扣除原最高折扣16%後，折實售價約531.8萬元；現享最高9.75%按揭利息津貼折扣，計及基礎折扣32%，折實售價約368.8萬元，變相減價約163萬元或30.7%。

更新價單後折實最平 368.8 萬

資料顯示，「弦岸」首批實用面積介乎205至317方呎，包括13伙開放式及37伙一房。價單定價由633.1萬至1,042.1萬元，呎價介乎30,883元至33,083元。現更新價單後，折實售價由368.8萬至708.6萬元，折實呎價介乎17,990元至22,498元。「弦岸」原於去年6月底首輪發售前日突暫停銷售，且未交代原因。

弦岸位於鴨脷洲平瀾街8號，提供105伙，包括20伙開放式、77伙一房，另設8伙特色單位。項目設有住客會所「Club ARUNA」，預計入伙日期為2024年9月30日。

即睇鴨脷洲弦岸最新資訊 (House730)