投資客出動｜北角「細價樓」問盤增七成 400萬樓回報達3.5厘

北角區有不少細價樓供應，2月「問價」量增加達70%，銀碼徘徊400萬元的細價樓，租金回報率更可達3.5厘，吸引一批投資客轉投樓市。(網上截圖)

去年受息魔影響，樓市投資氣氛淡靜。不過，隨著加息有放緩跡象，「做定期好過買樓收租」已靜靜地醞釀變化，投資者足跡開始在北角老牌地區出現。有不少細價樓供應的北角區，2月「問價」量增加達70%，銀碼徘徊400萬元細價樓，租金回報率更可達3.5厘，吸引一批投資客轉投樓市。

雲集不少單幢樓的北角區，區內不乏細價樓上車選擇。由於「價細」，更成投資者入市目標。駿景地產高級營業經理邱俊賢直言，近期客戶致電查詢問盤較之前增加七成，當中以查詢500萬元至800萬元的兩房及三房戶的上車客佔多，兩房戶更佔當中七成。

上車客入市意欲增加外，由於北角前往中環及鰂魚涌核心商業區十分方便，坐地鐵前往，車程僅需3至13分鐘，受不少上班族歡迎，區內存在一定租務需求，連帶該區亦引來不少投資客買樓收租。隨著市況回暖，邱俊賢表示，投資客佔比亦有增加，北角區上月投資客佔客人不足兩成，增加至本月約四成，主要物色英皇道一帶，樓齡約50年的物業。

北角除了港鐵外，英皇道一帶有不少前往各區的巴士及小巴線，受不少上班族歡迎，令區內存在一定租務需求，並吸引不少投資客買樓收租。(資料圖片)

銀碼細吸引投資客 | 市場月租約 1.2 萬元 租金回報率高見 3.5 厘

邱俊賢又指，這批約50年樓齡物業，規模由單幢至過千伙屋苑都有，如新都城大廈，因按揭年期不足30年，難吸引上車客，呎價僅約9,000元至1萬元，呎價較指標屋苑和富中心呎價1.4萬元至1.5萬元低約一半，反而吸引「銀彈」足夠，不需承造較多按揭的投資客垂青。由於入場銀碼低，市場對月租低於1萬元單位需求殷切，因應租務市場穩定，強化投資者入市信心。邱俊賢指，這類舊樓單位叫價約400萬元起，銀碼細吸引投資客，市場月租約1.2萬元，租金回報率高見3.5厘。

資料顯示，本港大型銀行12個月定期最新息率約3.5至3.6厘，與上述物業相若。不過，與定期存款需將所有資金存放在銀行不同，由於購買非自住按揭可承造最多五成按揭，投資客們可保留更多銀彈在身，資金調配更有彈性。