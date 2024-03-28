撤辣後首周CCL飆1.36% 創13個月最勁升幅 符1條件可確認樓價見底回穩？｜樓價指數

九龍區升幅標青 新界東逆市走低 四區樓價方面，九龍CCL_Mass報143.66點，按周上揚1.62%，連升2周共4.28%，仍在2017年1月初水平徘徊。新界西CCL_Mass報133.16點，按周漲1.26%，升幅為13周以來最大，連升2周共1.72%，仍處於2017年2月底水平。港島CCL_Mass報143.81點，按周升0.45%，繼續於2016年8月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報157.80點，按周跌0.13%，連升2周後輕微回軟，繼續於2017年3月底水平徘徊。 CCL( 大型單位 ) 結束連跌 4 周走勢 中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.68點，按周升0.94%。CCL(中小型單位)報144.69點，按周增1.14%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.80%及2.00%，今周升幅亦同樣擴大，為44周及57周以來最大，但指數仍在2016年11月初及2017年1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報151.68點，按周飆2.34%，連跌4周後反彈，升幅是54周以來最大，指數繼續在2017年5月初水平徘徊。 以公布日期計，2024年第一季CCL跌0.92%，CCL Mass挫1.1%，CCL(中小型單位)降0.89%，CCL(大型單位)回落1.05%。港島區跌1.28%，九龍升1.33%，新界東挫2.17%，新界西下滑3.51%。