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地產
2024-03-28 16:27:22

撤辣後首周CCL飆1.36% 創13個月最勁升幅 符1條件可確認樓價見底回穩？｜樓價指數

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撤辣後首周CCL飆1.36% 創13個月最勁升幅 符1條件可確認樓價見底回穩？｜樓價指數

撤辣後首周CCL飆1.36% 創13個月最勁升幅 符1條件可確認樓價見底回穩？｜樓價指數

樓市上月底全面撤辣，樓市急轉旺。中原城市領先指數CCL最新報145.86點，按周升1.36%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，是次指數反映撤辣免壓測後首周的市況。樓市急轉旺，買家湧入，成交急增，樓價出現止跌。CCL連升2周共1.99%，兼升勢擴大，今周升幅為去年2月後、近57周以來最大。

楊明儀指出，如果下周CCL再升，將可確認樓價見底回穩，成功擺脫撤辣前143.02點低位。展望第二季CCL重上148點，即去年12月底時的水平，現時相差2.14點或1.47%。她稱，本周CCL仍處於逾7年低位，繼續在20171月中水平徘徊，較20218191.34點歷史高位跌23.77%，亦較20234168.40點高位跌13.38%，而2024年跌幅收窄至0.92%

至於將軍澳新盤日出康城第12A期「SEASONS PLACE」銷情理想，以及今日(28)黃竹坑港島南岸第3B期「Blue Coast」低價推售，對本地二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

撤辣後首周CCL飆1.36% 創13個月最勁升幅 符1條件可確認樓價見底回穩？｜樓價指數

CCL連升2周共1.99%，兼升勢擴大，今周升幅為去年2月後、近57周以來最大。

九龍區升幅標青 新界東逆市走低

四區樓價方面，九龍CCL_Mass143.66點，按周上揚1.62%，連升2周共4.28%，仍在20171月初水平徘徊。新界西CCL_Mass133.16點，按周漲1.26%，升幅為13周以來最大，連升2周共1.72%，仍處於20172月底水平。港島CCL_Mass143.81點，按周升0.45%，繼續於20168月底水平徘徊。新界東CCL_Mass157.80點，按周跌0.13%，連升2周後輕微回軟，繼續於20173月底水平徘徊。

CCL(大型單位)結束連跌4周走勢

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass145.68點，按周升0.94%CCL(中小型單位)144.69點，按周增1.14%CCL MassCCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.80%2.00%，今周升幅亦同樣擴大，為44周及57周以來最大，但指數仍在201611月初及20171月中水平徘徊。CCL(大型單位)151.68點，按周飆2.34%，連跌4周後反彈，升幅是54周以來最大，指數繼續在20175月初水平徘徊。

以公布日期計，2024年第一季CCL0.92%CCL Mass1.1%CCL(中小型單位)0.89%CCL(大型單位)回落1.05%。港島區跌1.28%，九龍升1.33%，新界東挫2.17%，新界西下滑3.51%

撤辣後首周CCL飆1.36% 創13個月最勁升幅 符1條件可確認樓價見底回穩？｜樓價指數

四區樓價方面，僅得新界東逆市報跌。

今天(28)公布的指數，根據今年318日至24日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成半的交易是在今年34日至10日簽臨時買賣合約，是228日《財政預算案》後第1周的市況。

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