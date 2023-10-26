文曜施政報告後即錄成交 中層戶逾1100萬沽 夥利嘉閣推按揭優惠｜九龍城新盤

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」備受買家追捧，市場反應理想。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智榮表示，《施政報告》為樓市減辣，令買家信心增強，市場氣氛亦明顯有好轉。「文曜」於《施政報告》後迅速再錄得一宗成交個案，售出單位為中層A室，實用面積約635方呎，以1,183.57萬元成交，呎價約18,639元。

鄭智榮稱，「文曜」截至今日(26日)下午6時，累售26伙，套現約2.72億元；其中以用家為主，約佔60%，而投資者則佔約40%。他預期，隨着市場回暖，加上利嘉閣推出專屬按揭優惠吸引買家，相信短期內「文曜」的銷情會進一步加快。

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別夥利嘉閣按揭代理，為「文曜」的買家推出「置抵按揭優惠」，按揭成數可高達90%，息率低至H加1.3厘，鎖息上限P減2厘 (P為6.125厘)，即實際按息為4.125厘，屬市場上最優惠的利率水平，同時有高達2.5%的銀行現金回贈，並附送高息存款戶口，客戶可把備用資金存入高息戶口，享與供息率一致的存款息率，節省部分利息開支。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，《施政報告》中放寬調整三大辣稅，為樓市帶來提振作用，相信會加快買家的入市決定。「文曜」位處於名校網內，位置優越，交通便利，加上項目屬現樓，可立即鎖定最新銀行按揭優惠。