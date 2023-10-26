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地產
2023-10-26 19:22:47

文曜施政報告後即錄成交 中層戶逾1100萬沽 夥利嘉閣推按揭優惠｜九龍城新盤

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文曜施政報告後即錄成交 中層戶逾1100萬沽 夥利嘉閣推按揭優惠｜九龍城新盤

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別夥利嘉閣按揭代理，為「文曜」的買家推出「置抵按揭優惠」。

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」備受買家追捧，市場反應理想。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智榮表示，《施政報告》為樓市減辣，令買家信心增強，市場氣氛亦明顯有好轉。「文曜」於《施政報告》後迅速再錄得一宗成交個案，售出單位為中層A室，實用面積約635方呎，以1,183.57萬元成交，呎價約18,639元。

鄭智榮稱，「文曜」截至今日(26)下午6時，累售26伙，套現約2.72億元；其中以用家為主，約佔60%，而投資者則佔約40%。他預期，隨着市場回暖，加上利嘉閣推出專屬按揭優惠吸引買家，相信短期內「文曜」的銷情會進一步加快。

利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，特別夥利嘉閣按揭代理，為「文曜」的買家推出「置抵按揭優惠」，按揭成數可高達90%，息率低至H1.3厘，鎖息上限P2 (P6.125)，即實際按息為4.125厘，屬市場上最優惠的利率水平，同時有高達2.5%的銀行現金回贈，並附送高息存款戶口，客戶可把備用資金存入高息戶口，享與供息率一致的存款息率，節省部分利息開支。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指出，《施政報告》中放寬調整三大辣稅，為樓市帶來提振作用，相信會加快買家的入市決定。「文曜」位處於名校網內，位置優越，交通便利，加上項目屬現樓，可立即鎖定最新銀行按揭優惠。

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文曜施政報告後即錄成交 中層戶逾1100萬沽 夥利嘉閣推按揭優惠｜九龍城新盤

「文曜」截至今日(26日)下午6時，累售26伙，套現約2.72億元。(資料圖片)

利嘉閣地產高級首席營業董事歐偉倫指出，「文曜」位處九龍塘傳統41名校網區份，位置優越，城中著名中小學及多間國際學校，均坐落於項目附近。項目面積及間隔多元化，涵蓋一房至四房不等，所有單位都屬梗廚設計，適合一眾年輕及中產品味家庭客，加上毗鄰港鐵宋皇臺站，穿梭新界東、西及中環CBD一帶都甚為方便，交通網絡四通八達。配合近年啟德的急速發展，未來升值潛力無限。他稱，新一份《施政報告》，為樓市減辣，並同時推出多項扶持經濟發展的舉措，料可激活樓市；預計本港地產市道將全面回穩，並可重拾升勢；買家宜把握難得機遇，盡早入市。

「文曜」以現樓形式登場，屬單幢住宅大樓，提供92伙，實用面積379至2,183方呎，戶型包括一房至四房，當中兩房佔48伙，一房提供22伙，三房涉21伙，四房僅1伙；全數單位採獨立廚房(梗廚)設計。發展商設有3個現樓無改動示範單位，均位處26樓，其中A室屬634方呎兩房C室屬904方呎三房，而D室為379方呎一房

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