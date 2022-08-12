新界上車盤急沽 粉嶺中心1年蝕百萬

新界北區新盤以低價出擊，搶盡市場購買力之餘，更打殘區內以至鄰近地區二手市場，部分上車盤業主為加快套現，出現蝕讓及新低價成交。粉嶺中心有業主未過3年額外印花稅(SSD)期沽貨，計及使費料實蝕逾130萬元離場。

中原地產分行經理劉德興指，粉嶺中心D座低層3室，實用面積約513方呎，三房間隔，議價後以578萬元易手，呎價約11,267元。消息指，原業主為「新香港人」，去年6月才以620萬元買入單位，現持貨僅1年多，帳面已蝕約42萬元，並需付樓價10%「辣稅」，涉約57.8萬元，連同使費計料實蝕逾130萬元，屬區內罕見蝕讓個案。

河畔花園再錄跌穿「4球」成交

沙田河畔花園再錄跌穿「4球」二手成交，中原地產分行經理曾展鵬指，C座低層7室，面積約242方呎，原則兩房，現為一房間隔。原叫價410萬元，議價後以385萬元獲同區租客承接，呎價約15,909元。原業主於2012年10月以239.8萬元買入，持貨近10年，現帳面獲利約145.2萬元或約61%。大圍金獅花園有長情業主決定止賺離場，中原地產區域營業董事黎宗文透露，2期F座中層04室，面積約306方呎，兩房間隔，日前議價後以370萬元沽出，呎價約12,092元，屬近期低價成交。原業主早於1990年以55萬元購入，持貨32年，現帳面獲利315萬元或約5.7倍。