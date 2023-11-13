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地產
2023-11-13 17:04:13

新界鐵路盤買家慘被截胡 最後反平25萬入手同層兩房圓上車夢｜多圖

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新界鐵路盤買家慘被截胡 最後反平25萬入手同層兩房圓上車夢｜多圖

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二手市場氣氛淡靜，影響部分業主持貨信心，不惜擴大議價幅度沽貨。鄰近港鐵葵芳站的新葵芳花園，新近有兩房單位累減120萬元，以530萬元成交。據代理透露，新買家原先數日前「追價」購買與是次成交單位同層另1伙兩房單位，惟被另一買家出價555萬元截胡，如今反平25萬元圓上車夢，可謂「塞翁失馬，焉知非福」。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交單位為新葵芳花園B座高層02室，實用面積約415方呎，兩房間隔。從單位相片可見，內櫳保養良好，外望景觀開揚，可遠眺昂船洲。

⇊單位直擊｜新葵芳花園B座高層02

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原業主持貨32 帳賺近5倍離場

原業主今年7月份以650萬元將單位放售，至本月初降價至592萬元，眼見數日前同層兩房單位555萬元售出，心感不妙，見日前有客還價至520萬元即不敢怠慢，最終讓步至530萬元成交，呎價約12,771元。單位銀行平均估價為604萬元，現成交價較銀行估價低74萬元或約12.3%

據了解，原業主早於1991年以89萬元購入單位，持貨約32年，現轉售帳面獲利441萬元，單位期內升值近5倍。

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葵芳花園鄰近港鐵葵芳站，設有5座，提供1,264個單位，實用面積由400至418方呎。(資料圖片)

數日前，新葵芳花園B座高層07室，實用面積約415方呎，兩房間隔，以555萬元沽出，呎價約13,373元。許偉業透露，該盤附有靚裝修，外望開揚城市景，吸引3組客出價。

新葵芳花園於19837月起開始入伙，設有5座，提供1,264個單位，實用面積由400418方呎。

即睇葵涌新葵芳花園放盤 (House730)

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