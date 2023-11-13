新界鐵路盤買家慘被截胡 最後反平25萬入手同層兩房圓上車夢｜多圖

二手市場氣氛淡靜，影響部分業主持貨信心，不惜擴大議價幅度沽貨。鄰近港鐵葵芳站的新葵芳花園，新近有兩房單位累減120萬元，以530萬元成交。據代理透露，新買家原先數日前「追價」購買與是次成交單位同層另1伙兩房單位，惟被另一買家出價555萬元截胡，如今反平25萬元圓上車夢，可謂「塞翁失馬，焉知非福」。

中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交單位為新葵芳花園B座高層02室，實用面積約415方呎，兩房間隔。從單位相片可見，內櫳保養良好，外望景觀開揚，可遠眺昂船洲。