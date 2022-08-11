新盤優惠｜中原向ONE INNOVALE-Archway兩房買家送置業優惠 總值6萬元

恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Archway昨進行次輪銷售，即日沽清185伙，並即晚加推88伙，將於本周日(14日)第三輪發售101伙，當中價單推售88伙，招標發售13伙，周六(13日)中午12時截票。

ONE INNOVALE-Archway本月兩輪銷售合共沽出502伙，暫成為月內一手項目銷量冠軍，中原地產更成功促成項目最高售價單位，為A座地下連花園戶，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積617方呎，私人花園419方呎，連認購車位權1個，以1,200萬元成交。中原地產為配合發展商新一輪的銷售，特意推出置業優惠回饋買家，由即日起至本月31日為止，經中原地產購入該盤兩房單位的首6名買家，每個單位的買家可獲贈價值10,000元的港鐵「全月通加強版」月票，優惠總值60,000元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月新界東西兩盤以吸引價開售，加上屬剛性需求盤，而ONE INNOVALE-Archway更坐擁新界北都會區發展概念，前景深得買家認同。本月首10日一手市場錄得約1,084宗成交，比上月同期升2.4倍，ONE INNOVALE-Archway更佔本月一手成交近半，足證項目的吸引力及承接力。他稱，隨著好消息增多，如政府發放新一輪消費劵、放寬海外入境檢疫措施等，料有助經濟復蘇，預計市況將繼續改善，本月一手市場料可錄2,500宗成交，創20個月新高。

中原地產粉嶺、上水區及加州及錦繡區資深營業董事許偉邦指，ONE INNOVALE-Archway位置方便，擁有完善交通配套，毗鄰聯和墟巴士總站，連接多條巴士、小巴及跨境直通巴士專線，直達港九新界各區。東鐵綫過海段已於今年5月通車，由粉嶺站前往金鐘站，車程只約38分鐘；而由上水站到深圳，1站直達落馬洲或羅湖，不論來往全港各區或內地皆相當便捷。

ONE INNOVALE位處粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，涉603伙，單位實用面積由205至898方呎，包括開放式至三房戶型，預計入伙日期為明年3月31日，樓花期僅長約8個月。