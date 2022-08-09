新盤優惠｜中原地產向NOVO LAND三房買家送置業全月通月票 總值3.6萬

中原地產向首20名購入NOVO LAND三房單位買家，每個單位可獲贈3張屯門至紅磡「全月通加強版」月票。(蘇文傑攝)

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期將於明日(10日)第三輪發售140伙，新地指初步點算收逾15,331票(包括356張經紀票)，以價單發售139伙計，超額認購逾109倍。中原地產為配合項目新一輪銷售，特意推出置業優惠回饋買家，由今日(9日)起至本月31日止，經中原地產購入NOVO LAND三房單位的首20名買家，每個單位買家可獲贈3張屯門至紅磡「全月通加強版」月票，優惠總值36,000元，優惠先到先得，送完即止。

連平台特色戶呎價突破 2 萬

新地代理總經理陳漢麟表示，項目今日(9日)以招標形式售出Elverum第1座5樓N室，實用面積404方呎，連287方呎平台，成交價808.18萬元，呎價20,004元，打破昨日同層M室呎價19,655元的同類新高紀錄，有信心未來招標推售的單位成績更見理想。

陳永傑：料 8 月錄 2000 宗一手成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，根據中原大數據資料，新界西今年首7個月的一手成交佔整體41.5%，比例較去年同期上升近倍，佔比更是8年新高，反映屯馬綫全線通車及新界北都會區兩項有利消息直接帶動新界西物業持續受追捧。踏入8月，發展商積極推盤，迅速搶佔市場焦點，根據一手銷售網資料，8月首周已錄得約733宗一手成交，是3年最旺。昨日特首公布放寬隔離措施，相信有助推動整體經濟氣氛，相信發展商將繼續積極以貼市價推盤，預料8月份一手成交可達2,000宗，創15個月新高。

方啟明：「 90 、 00 後」買家佔比逾 60%

中原地產屯門、元朗、天水圍及青山公路高級資深營業董事方啟明指，據中原地產客源分布，該行NOVO LAND 買家佔約六成來自屯馬綫主區，其餘約四成客戶來自港島及九龍，可謂「世界盤」。他續指，項目約有65%客人屬上車客，當中「90後」及「00後」佔比超過60%，換樓客及投資客分別佔15%及20%。