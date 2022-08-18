新盤優惠｜青衣薈藍有望短期內交樓 利嘉閣向買家送優惠總值18.9萬

宏安地產(1243)青衣薈藍已屆現樓，利嘉閣地產特別為薈藍買家呈獻置業優惠，由即日起至9月30日，經利嘉閣地產購入薈藍一手單位的首3名買家，即可獲贈「智能家庭娛樂組合」一套，每套價值63,000元，名額3個，優惠總值189,000元。此外，利嘉閣地產位於長亨邨長亨商場的薈藍旗艦店，今日舉行開幕典禮。

呎租高見 57 元 創青衣區新高

利嘉閣地產董事陳大偉表示，薈藍以一房及開放式單位為主，間隔四正，深受單身人士、小家庭及長線收租客的青睞，備受市場追捧。最近，利嘉閣地產更連環促成屋苑3宗租務成交，包括低層A10、低層A12及高層A10單位，實用面積同為203方呎，每月租金介乎11,000元至11,500元，每方呎租金高見57元，創青衣區的呎租新高紀錄。

薈藍至今累售 281 伙 套現逾 13 億

宏安地產執行董事程德韻稱，薈藍租金回報理想，可見其獨特戶型設計受市場用家、投資者及租客認同。項目已售出281伙，當中標準單位已售出超過97%，全盤合共套現約13.84億元。此外，同系的大角咀Larchwood銷售籌備工作已接近尾聲，有望月內推出。Larchwood項目戶型設計與薈藍一脈相承，相信未來租金回報與薈藍同樣理想。

宏安地產物業發展部營業及市務經理陳永盟補充，薈藍除開放現樓示範單位予準買家預約參觀外，同時全力準備交樓工作事宜，已購入薈藍項目之買家有望短期內收樓。