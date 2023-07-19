新盤巡禮｜油塘親海駅實地考察 同場加映區內二手市況｜多圖

相隔超過兩年，長江實業集團(1113)再有市區新盤應市。位於油塘東源街的「親海駅」提供886伙，屬東九龍難得的臨海住宅項目，分為兩期發展，發展商率先推出第2期「親海駅II」，並已上載售樓說明書。受惠近年油塘大變天，該盤未開售已備受市場關注，中原地產即帶各位讀者實地考察現場環境及區內二手市況！
資料顯示，長實對上一個應市的市區新盤為有「亞洲樓王」之稱的西半山波老道21號豪宅「21 BORRETT ROAD」，該盤原出售予新加坡基金華瑞資本，惟近日宣布交易告吹。
至於「親海駅」坐落油塘工業區，位置靠近海邊，地理位置得天獨厚，前臨維多利亞港及藍塘海峽，鄰近油塘港鐵站，區內交通配套陸續完善，加上政府早於1998年更改土地用途，令昔日工業處處的油塘區，近年轉型成新晉住宅區，社區面貌正在改變。區內已入伙及即將落成的樓盤，包括蔚藍東岸、曦臺、海傲灣、OCEAN ONE、Peninsula East、鯉灣天下及嘉賢居，合共提供2,434伙。
據中原地產數據顯示，除正在開售中的蔚藍東岸外，其餘6個屋苑的樓齡介乎約3年至17年，二手平均成交呎價目前介乎14,798元至17,628元。
油塘變天 多個大型項目上馬
油塘不斷變天，未來更有恒基地產(012)牽頭發展的油塘灣綜合發展項目，料提供超過6,200伙，規模相等於半個太古城，屬逾20年來規模最大的住宅項目。
油塘工業區近年已不斷個別發展，在臨海地段的東源街及仁宇圍一帶，已拆細成5幅「綜合發展區」地帶，區內工廈陸續變身成東九龍罕有臨海住宅。「親海駅」便是地段內其中一個由「工轉住」的大型臨海住宅項目。
「親海駅」由前後兩個地盤組成，分別為最臨海的東源街8號(A地盤，即親海駅第1期)，以而毗鄰PENINSULA EAST東源街15號(B地盤，親海駅第2期)，長實在2019年將兩個地盤以22.1億元補地價轉為住宅用途，總面積約41.8萬方呎，每方呎補地價約5,200元。
行去地鐵站要幾耐？
交通配套及購物方面，雖然「親海駅」並非鐵路上蓋物業，但實地測試從項目步行至港鐵油塘站，步程約8分鐘左右，油塘站一站過海直達鰂魚涌，兩站到觀塘，享有雙線鐵路優勢。區內有多個民生商場，包括油塘站上蓋「大本型」，佔地逾48萬方呎。區內亦有出名食海鮮的鯉魚門(又稱三家村)。除了可以吃到生猛海鮮，也可遊覽香港景點之一的鯉魚門燈塔，而日常買餸可到鯉魚門市政大廈。
至於屋苑本身自設住客會所，提供游泳池、健身室、宴會廳及戶外公園等室內外設施。
油塘居民多年來受水泥廠問題困擾，但隨着混凝土廠已被環境保護署拒絕續牌停運，去年更獲高等法院頒發臨時禁制令，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程(包括混凝土生產)的運作，令困擾多時的油塘區有望重見藍天。另外，位於東源街10號的觀塘魚類批發市場，現作「香港魚類統營處」管轄的魚類批發市場，政府計劃把魚類批發市場重置在新界區。
趙國雄：「希望多啲市民可以喺度上車」
「親海駅II」將於短期內開價，料7月內開售。項目由3座住宅大廈組成，其中第2A及2B座設有630伙，標準樓層每層提供9至11伙，一條走廊貫穿全層，各座備有兩部升降機；而第3座為設有28伙名為「Garden Villa」或「Sky Villa」的兩房複式連花園或天台單位，兩款各設14伙。
單位戶型分布方面，開放式佔58伙，實用面積210方呎；一房提供232伙最多，實用面積258至283方呎；兩房佔228伙，實用面積447至470方呎；三房一套連儲物室設112伙，實用面積707至723方呎。至於複式單位提供28伙，實用面積501至523方呎，花園面積104至115方呎，天台面積170至172方呎。
長實執行董事趙國雄表示，親海駅3個字中，「駅」字最為重要，具「有駅可以上車」的意思，意指「希望多啲市民可以喺度上車」。發展商指，「親海駅II」大部分兩房及三房享有維港海景，項目預計關鍵日期為2025年10月15日，樓花期長約27個月。
油塘二手私樓最平叫價378萬
現時油塘區多個屋苑經已入伙，二手市場都有不少選擇。據中原地產網上放盤，區內現有近170個二手放盤，逾八成屬私樓，叫價介乎378萬至2,300萬元。
最平放盤為入伙4年海傲灣一個開放式單位，實用面積209方呎，叫價378萬元，呎價約18,086元。