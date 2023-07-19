新盤巡禮｜油塘親海駅實地考察 同場加映區內二手市況｜多圖

相隔超過兩年，長江實業集團(1113)再有市區新盤應市。位於油塘東源街的「親海駅」提供886伙，屬東九龍難得的臨海住宅項目，分為兩期發展，發展商率先推出第2期「親海駅II」，並已上載售樓說明書。受惠近年油塘大變天，該盤未開售已備受市場關注，中原地產即帶各位讀者實地考察現場環境及區內二手市況！ 資料顯示，長實對上一個應市的市區新盤為有「亞洲樓王」之稱的西半山波老道21號豪宅「21 BORRETT ROAD」，該盤原出售予新加坡基金華瑞資本，惟近日宣布交易告吹。 至於「親海駅」坐落油塘工業區，位置靠近海邊，地理位置得天獨厚，前臨維多利亞港及藍塘海峽，鄰近油塘港鐵站，區內交通配套陸續完善，加上政府早於1998年更改土地用途，令昔日工業處處的油塘區，近年轉型成新晉住宅區，社區面貌正在改變。區內已入伙及即將落成的樓盤，包括蔚藍東岸、曦臺、海傲灣、OCEAN ONE、Peninsula East、鯉灣天下及嘉賢居，合共提供2,434伙。 據中原地產數據顯示，除正在開售中的蔚藍東岸外，其餘6個屋苑的樓齡介乎約3年至17年，二手平均成交呎價目前介乎14,798元至17,628元。

油塘變天 多個大型項目上馬 油塘不斷變天，未來更有恒基地產(012)牽頭發展的油塘灣綜合發展項目，料提供超過6,200伙，規模相等於半個太古城，屬逾20年來規模最大的住宅項目。 油塘工業區近年已不斷個別發展，在臨海地段的東源街及仁宇圍一帶，已拆細成5幅「綜合發展區」地帶，區內工廈陸續變身成東九龍罕有臨海住宅。「親海駅」便是地段內其中一個由「工轉住」的大型臨海住宅項目。 「親海駅」由前後兩個地盤組成，分別為最臨海的東源街8號(A地盤，即親海駅第1期)，以而毗鄰PENINSULA EAST東源街15號(B地盤，親海駅第2期)，長實在2019年將兩個地盤以22.1億元補地價轉為住宅用途，總面積約41.8萬方呎，每方呎補地價約5,200元。

行去地鐵站要幾耐？ 交通配套及購物方面，雖然「親海駅」並非鐵路上蓋物業，但實地測試從項目步行至港鐵油塘站，步程約8分鐘左右，油塘站一站過海直達鰂魚涌，兩站到觀塘，享有雙線鐵路優勢。區內有多個民生商場，包括油塘站上蓋「大本型」，佔地逾48萬方呎。區內亦有出名食海鮮的鯉魚門(又稱三家村)。除了可以吃到生猛海鮮，也可遊覽香港景點之一的鯉魚門燈塔，而日常買餸可到鯉魚門市政大廈。 至於屋苑本身自設住客會所，提供游泳池、健身室、宴會廳及戶外公園等室內外設施。 油塘居民多年來受水泥廠問題困擾，但隨着混凝土廠已被環境保護署拒絕續牌停運，去年更獲高等法院頒發臨時禁制令，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程(包括混凝土生產)的運作，令困擾多時的油塘區有望重見藍天。另外，位於東源街10號的觀塘魚類批發市場，現作「香港魚類統營處」管轄的魚類批發市場，政府計劃把魚類批發市場重置在新界區。