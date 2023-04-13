新盤樓書｜University Hill提供607伙 面積206至851方呎

由新鴻基地產(016)發展的大埔白石角優景里第2A期住宅項目「University Hill」已上載售樓說明書，項目由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由206至851方呎，當206方呎單位料為白石角區內歷來新盤之中最細，而第1期Silicon Hill最細單位面積則為217方呎。

標準戶梗廚設計僅 29 伙

根據樓書顯示，標準分層單位共510伙，佔項目整體單位近85%，共設有9種戶型，實用面積由217至640方呎。大部分標準單位採開放式廚房設計，只有29伙採獨立梗廚設計，屬兩房間隔，分布於漾景閣第2座A6室、第5A座A1室及第5B座A6室，實用面積為463至472方呎。

項目標準單位主打兩房，佔全盤超過50%，實用面積介乎402至472方呎；開放式單位面積由217至229方呎，一房單位面積由287至376方呎，三房單位面積由531至640方呎。另外，項目亦設有連平台及天台特色戶，實用面積介乎206至851方呎。