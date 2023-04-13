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2023-04-13 19:45:00

新盤樓書｜University Hill提供607伙 面積206至851方呎

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新盤樓書｜University Hill提供607伙 面積206至851方呎

新盤樓書｜University Hill提供607伙 面積206至851方呎

由新鴻基地產(016)發展的大埔白石角優景里第2A期住宅項目「University Hill」已上載售樓說明書，項目由51112層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1235A5B座，合共提供607伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由206851方呎，當206方呎單位料為白石角區內歷來新盤之中最細，而第1Silicon Hill最細單位面積則為217方呎。

標準戶梗廚設計僅29

根據樓書顯示，標準分層單位共510伙，佔項目整體單位近85%，共設有9種戶型，實用面積由217640方呎。大部分標準單位採開放式廚房設計，只有29伙採獨立梗廚設計，屬兩房間隔，分布於漾景閣第2A6室、第5AA1室及第5BA6室，實用面積為463472方呎。

項目標準單位主打兩房，佔全盤超過50%，實用面積介乎402472方呎；開放式單位面積由217229方呎，一房單位面積由287376方呎，三房單位面積由531640方呎。另外，項目亦設有連平台及天台特色戶，實用面積介乎206851方呎。

白石角新盤｜University Hill逾五成屬兩房戶 明開放示範單位予傳媒參觀

University Hill由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成。(陳奕釗攝)

標準戶最細217方呎開放式戶

University Hill最細面積單位為漾景閣第5A1A3室，實用面積206方呎，開放式間隔，連59方呎花園；而標準單位最細面積單位為漾景閣第1座及第2座的A2室，實用面積217方呎，開放式間隔。入屋右邊為浴室，開放式廚房設於廳區中間，外連22方呎露台。

至於全盤最大面積單位為漾景閣第212A6室，實用面積851方呎，三房一套連書房及士多房間隔，連262方呎平台及472方呎天台。

提供162個住客車位 平均四戶爭一個

University Hill設有162個住客車位，以全盤607伙計算，平均約四戶爭一個車位。項目預計關鍵日期為明年6月15日，樓花期長約14個月。

即睇白石角新盤University Hill最新資訊 (House730)

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