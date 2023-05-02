新盤登場｜University Hill第2B期提供688伙 標準戶面積210方呎起

踏入5月，全新盤即發動攻勢。新鴻基地產(016)大埔白石角優景里發展項目 University Hill第2B期最快本周末上載售樓說明書，發展商今日(29日)介紹項目標準單位戶型分布，實用面積由210方呎起。

最快周末上載樓書

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期已獲批預售樓花同意書，部署本周末上載樓書，隨後公布首張價單，定價會參考項目第2A期的造價及第2B期自身景觀優勢，絕對有提價的空間。

University Hill第2B期提供688伙，由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1座、第2座、第3座、第5座及第6座，標準單位間隔涵蓋開放式至三房，共設有10種戶型，實用面積介乎210至770方呎。當中兩房戶型佔標準分層單位整體約62%；而開放式至一房戶型佔標準分層單位整體約25%。