新盤票王｜親海駅II五日勁收逾2萬票 超額31倍 有望挑戰幾年新高？

「親海駅II」將於今日(10日)晚上8時正截票，有望挑戰中洲置業沙田火炭「星凱．堤岸」於2021年10月首輪截收25,251票的紀錄。至於「97後」首輪新盤票王紀錄，則為新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍「柏傲莊III」，於2021年6月首輪截收27,143票。

「親海駅II」首輪推售的626伙，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，以定價計市逾46.7億元。單位折實售價由290萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,868元。

「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。

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