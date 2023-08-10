新盤票王｜親海駅II五日勁收逾2萬票 超額31倍 有望挑戰幾年新高？

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」將於本周六(12日)首輪發售全數已開價的626伙分層單位，為2015年4月同系將軍澳日出康城「緻藍天」開賣740伙後、約8年多來首輪推售最多單位新盤。項目收票反應熾烈，市場消息指，自上周六(5日)起，截至昨日(9日)已累收逾2萬票，超額認購約31倍；已超越去年7月的新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第1A期首輪截收逾1.9萬票紀錄。
「親海駅II」將於今日(10日)晚上8時正截票，有望挑戰中洲置業沙田火炭「星凱．堤岸」於2021年10月首輪截收25,251票的紀錄。至於「97後」首輪新盤票王紀錄，則為新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍「柏傲莊III」，於2021年6月首輪截收27,143票。
「親海駅II」首輪推售的626伙，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，以定價計市逾46.7億元。單位折實售價由290萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,868元。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。