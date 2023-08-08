油塘新盤｜親海駅II再加推 折實均呎較首批再低1.5% 周六首賣626伙

該盤3日內加推3張價單，營業部首席經理郭子威表示，最新推出的4號價單屬原價加推，包括7伙開放式、94伙一房、71伙兩房及72伙三房。價單定價由359萬至1,400.7萬元，呎價介乎15,957元至20,175元。維持開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，單位折實售價由294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,765元，與首張價單折實平均呎價14,997元，再低約1.5%。

趙國雄(中)稱，親海駅II位處市區，又可享海景，「好耐都未見過咁筍嘅呎價」。

周四晚上 8 時截票

長實營業經理陳詠慈指，「親海駅II」首輪銷售將於周四(10日)晚上8時截票，周六在紅磡置富都會廣場開售，早上9時開始報到，分為A組及B組發售。首輪推售的626伙，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，以定價計市逾46.7億元。單位折實售價由290萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,868元。

執行董事趙國雄稱，項目位處市區，又可享海景，首輪銷售折實平均呎價14,868元，直言「好耐都未見過咁筍嘅呎價」，希望可以幫助市民「上車」及「轉車」。