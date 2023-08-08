油塘新盤｜親海駅II再加推 折實均呎較首批再低1.5% 周六首賣626伙

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」低價出擊震撼市場，成功搶盡焦點，並掀起準買家入票潮，市場消息指，由上周六(5日)至昨日、3日累收逾1萬票，大有機會登上今年「新盤票王」寶座。發展商今日(8日)加推第4號價單，盡推餘下244伙，並公布首輪銷售安排，將於本周六(12日)開賣626伙。
3日加推3張價單
該盤3日內加推3張價單，營業部首席經理郭子威表示，最新推出的4號價單屬原價加推，包括7伙開放式、94伙一房、71伙兩房及72伙三房。價單定價由359萬至1,400.7萬元，呎價介乎15,957元至20,175元。維持開放式至兩房提供最高折扣率18%，三房最高折扣率19%，單位折實售價由294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,765元，與首張價單折實平均呎價14,997元，再低約1.5%。
該盤自周日(6日) 加推第2號價單，涉及122伙，折實平均呎價15,063元；昨日(7日)再加推第3號價單，涉及128伙，折實平均呎價14,806元；今日再加推144伙，即3日內加推合共494伙應市。
周四晚上8時截票
長實營業經理陳詠慈指，「親海駅II」首輪銷售將於周四(10日)晚上8時截票，周六在紅磡置富都會廣場開售，早上9時開始報到，分為A組及B組發售。首輪推售的626伙，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，以定價計市逾46.7億元。單位折實售價由290萬至1,134.6萬元，折實呎價介乎13,085元至16,544元，折實平均呎價14,868元。
執行董事趙國雄稱，項目位處市區，又可享海景，首輪銷售折實平均呎價14,868元，直言「好耐都未見過咁筍嘅呎價」，希望可以幫助市民「上車」及「轉車」。
「親海駅II」提供3座共658伙，單位實用面積介乎210至723方呎，戶型涵蓋開放式至三房一套連儲物室；另設兩房複式單位，今期全數單位不設露台及工作平台；項目預計關鍵日期為2025年10月15日；「親海駅」示範單位及售樓處將設於尖沙咀港景匯2樓。